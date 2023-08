Terremoto Juve dopo il super esordio, c’è l’addio lampo

Negli ultimi giorni di calciomercato estivo potrebbe consumarsi un addio che coglie di sorpresa i tifosi juventini

L’esordio della Juve in questa Serie A è stato senza dubbio molto positivo. I bianconeri si sono imposti tre reti a zero sul terreno della Dacia Arena di Udine, grazie alle reti messe a segno da Federico Chiesa, Dusan Vlahovic (su rigore) e Adrien Rabiot. Davvero tante le indicazioni positive per Massimiliano Allegri, che sembra aver ritrovato una squadra più aggressiva, vogliosa e determinata rispetto alla scorsa stagione, con le vicissitudini fuori dal campo che avevano inevitabilmente condizionato il cammino.

Lo stesso tecnico livornese ha voluto però mantenere i piedi ben saldati a terra: nelle interviste post-gara, infatti, Allegri ha fatto presente che è solo la prima partita e che il secondo tempo non è stato all’altezza del primo. I tifosi sono comunque soddisfatti di questa ottima partenza della Juve e sperano che in questi ultimi giorni di mercato possa arrivare anche qualche altro tassello per rinforzare l’organico e provare a inserirsi nella lotta scudetto.

Si parla molto di Romelu Lukaku, anche se quello del bomber belga è forse l’unico nome che ai tifosi juventini non va proprio giù. Anche alla Dacia Arena la tifoseria bianconera ha ribadito il suo no all’ex nerazzurro (“Noi Lukaku non lo vogliamo“, ndr), elogiando e applaudendo invece Dusan Vlahovic.

Juve, un big potrebbe lasciare: la mossa spiazza i tifosi

In attesa di capire se sarà possibile arrivare a qualche altra pedina, Giuntoli è al lavoro per completare le cessioni dei giocatori che non fanno più parte dei piani della società e di Massimiliano Allegri. Tra questi ci sono Leonardo Bonucci, richiesto dalla Lazio, e Marko Pjaca, che potrebbe rescindere il suo contratto con i bianconeri.

Tuttavia, ci sono altri quattro giocatori che potrebbero lasciare la Continassa nei prossimi giorni: si tratta di Weston McKennie, Matias Soulé, Moise Kean e Filip Kostic. Il nome che colpisce di più è certamente quello dell’esterno serbo, che pure è stato uno dei migliori la scorsa stagione. Dopo l’ottima prova di Andrea Cambiaso a sinistra il posto da titolare di Kostic non sembra più così scontato: in caso di offerta molto allettante la Juve potrebbe cederlo appena un anno dopo il suo arrivo dall’Eintracht Francoforte.

Il sito Calciomercato.it ha lanciato un sondaggio per capire se i tifosi sono favorevoli a questa cessione. I dati parlano chiaro: tra i quattro possibili partenti proprio Kostic è quello che i fan bianconeri terrebbero più volentieri in squadra. Subito dopo ecco Kean, a seguire Soulé e McKennie.