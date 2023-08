Bernardeschi chiama: ritorno last minute in Serie A

Federico Bernardeschi è pronto per il ritorno in Serie A, una trattativa last minute può sbloccare le intenzioni di un club italiano

Il fantasista cerca una squadra che possa dargli fiducia, l’avventura in Canada non è stata tra le più felici della carriera. L’azzardo di puntare su Bernardeschi potrebbe essere ideale solo a patto di rispettare alcune condizioni.

Poteva essere il numero 10 della Nazionale italiana, ma negli anni il suo talento si è ridimensionato, forse accampando fin troppe scuse. La Juve lo ha atteso per ben quattro stagioni, alla fine si è dovuta arrendere all’evidenza di aver quasi buttato 40 milioni di euro per un calciatore che ha fatto pochi progressi.

Federico Bernardeschi non è ricordato con piacere da buona parte della tifoseria bianconera, la sua presenza in campo non era un grande motivo di gioia alla Stadium. Anni di flop, un titolo europeo vinto, e un’avventura in Canada mai decollata. Ora che mostra qualche segnale di ripresa, sta pensando a un ritorno in Serie A dove potersi rilanciare.

Bernardeschi in Serie A, opzione importante

La situazione al Toronto è davvero complicata, la squadra non riesce proprio a svoltare. Nemmeno quando Bernardeschi è in forma, riesce a vincere: i due gol dell’italiano non sono bastati nel derby contro il Montreal, perso per 3-2 e che dimostra come sia un team destinato a soffrire nel torneo americano. Il calciatore italiano così punta a un ritorno in Italia anche negli ultimi giorni di mercato, puntando su una squadra che possa saperlo valorizzare. Bernardeschi al Bologna è l’ipotesi più forte al momento.

La dirigenza canadese non sarebbe contraria alla partenza, risparmiando parte dei cinque milioni di dollari dell’ingaggio: manderebbe in prestito Bernardeschi, contribuendo alle spese. Il Bologna però dovrebbe accollarsi almeno due milioni e fare uno strappo alle regole del bilancio, anche perché ai felsinei servono comunque elementi offensivi, come già dimostrato nelle prime gare ufficiali. Bernardeschi da Thiago Motta, l’opzione stuzzica e di certo l’italo-brasiliano non farebbe trattamenti privilegiati a un calciatore che dovrà dimostrare anche di meritarsi una chance in Serie A.

Una suggestione invece è riemersa, il ritorno di Bernardeschi alla Fiorentina. Lasciò i viola per accettare la corte della Juventus, appare difficile ricucire lo strappo con la tifoseria. Italiano potrebbe pensare a lui solo se ci sarà una grande rivoluzione offensiva in partenza, ovvero se andranno via Kouame e Jovic, a lasciare libero un ultimo posto nella rosa viola.