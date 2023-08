È fatta: addio ad un altro obiettivo della A

Questo giocatore è senza ombra di dubbio uno dei nomi più curiosi che ci siano in circolazione. Purtroppo, però, il suo ritorno non avverrà

Se si parla di mercato estero, la Serie A si dimostra più attiva che mai. Ultimamente gli innesti dal resto d’Europa sono stati numerosi. Da Weah passando per Thuram e molti altri nomi, si può dire come ancora una volta il campionato italiano si sia deciso ad immettere il proprio nome sul radar. Purtroppo però il sogno si interromperà qui. Il nome di cui si è fatto un gran parlare sembrerebbe essersi allontanato in via definitiva. Il motivo? Una concorrente agguerrita.

Non è un mistero il fatto che la disponibilità economica dell’Arabia Saudita sembri avere risorse illimitate. Spese su spese per giocatori di una certa caratura, i quali non si sono fatti pregare più di tanto per accettare le suddette offerte. Che i soldi possano comprare (quasi) qualsiasi cosa è ormai appurato, e non è affatto una sorpresa che le cose funzionino così. Ma la direzione che il calcio sta prendendo non sembra piacere a molti tifosi. Il calcio storicamente è sempre stato di appartenenza del popolo, e l’intromissione del denaro a discapito degli ideali non piace a tutti.

Specie se questo ostacola il mercato altrui, con obiettivi che sfumano in virtù di offerte più alte fatte dalle dirette concorrenti. Ovviamente è un meccanismo a cui non c’è rimedio, e in un certo senso fa parte di leggi non scritte del mercato, dove il prodotto (o giocatore in questo caso) viene legittimamente assegnato al miglior offerente. In questo caso, tuttavia, il “prodotto” in questione avrebbe fatto comodo a numerose squadre. Ma non ci sarà granché da fare purtroppo. La sua destinazione è stata già scelta, e non farà piacere ai tifosi.

Calciomercato, Verratti si allontana dall’Europa

Dopo aver trascorso ottime annate a Parigi, Marco Verratti sembrerebbe essere definitivamente pronto a fare le valigie. Direzione Arabia Saudita. Il centrocampista storicamente cresciuto al Pescara potrebbe infatti unirsi a breve all’Al-Ahli, in un campionato che giorno dopo giorno sta riuscendo ad acquisire sempre più notorietà.

Tuttavia 30 milioni potrebbero non bastare, ragion per cui il club potrebbe arrivare ad offrire una cifra anche più alta per il giocatore. Insomma, tra Premier League e Saudi League le richieste per il tuttofare italiano non mancano di certo. Staremo a vedere.