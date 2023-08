Dybala lascia la Roma: data e nuovo club svelati

A breve il mercato della Roma potrebbe essere presto sconvolto da una notizia a dir poco clamorosa: ecco i dettagli

La Roma ancora oggi non sembra aver risolto pienamente il rebus prima punta. Con un Abraham ancora ai box ed un Belotti che sembra finalmente aver ritrovato con serenità la via del gol, lo spazio a disposizione per la pianificazione è sicuramente maggiore. Ma l’avvio di campionato iniziato senza la vittoria che sarebbe servita ha acceso ulteriormente gli animi, portando così la dirigenza ad intervenire quanto prima per porre rimedio a questa situazione.

La stella della rosa rimane ancora Dybala, leader tecnico nonché vero e proprio trascinatore nel corso della passata stagione. Lui che più di tutti sembrava aver sofferto la finale di Europa League persa contro il Siviglia, con molta probabilità nella stagione appena cominciata vorrà dare il massimo per riscattarsi. Tuttavia, come da titolo, un risvolto di mercato inaspettato potrebbe cambiare clamorosamente le carte in tavola che si sono viste fino ad oggi. Lo scorso anno il neo campione del mondo dell’Argentina si è reso protagonista di una stagione memorabile.

Circa 12 reti nell’arco di 25 partite ufficiali. Al netto dei soliti stop fisici quella della Joya è stata senza ombra di dubbio un’annata da ricordare nel tempo. Ma tutto ciò potrebbe finire, seppur non nel breve periodo. La notizia in questione è apparsa in primo luogo su X, al secolo Twitter, e benché la fonte sia ancora da verificare con tutte le prassi del caso ha saputo creare scompiglio all’interno della tifoseria.

Ancora non c’è l’ombra di alcuna ufficialità, ma il solo pensiero che Dybala possa abbandonare Roma non fa dormire sogni tranquilli a chi da sempre è legato ai colori giallorossi. Prima o poi questa notizia potrebbe tristemente diventare ufficiale.

Dybala lascerà la Roma

Prima o poi i titoli di coda tra Dybala e la sua Roma dovranno arrivare. A quanto pare, però, arriveranno nella maniera più romantica possibile. Per lui così come per un altro giocatore che recentemente è ritornato in quella che un tempo è stata la sua ex squadra: Leandro Paredes.

💣”Les ASEGURO que Paulo #DYBALA y Leandro #PAREDES se van a retirar en Boca Juniors” 🎙️ @taticiviello en su canal de twicht.#VamosBoca 💙💛💙 pic.twitter.com/ATUiNkkFlV — UNIVERSO BOCA JUNIORS (@UniversoBoca12) August 15, 2023



Un noto insider del calcio sudamericano non sembra avere dubbi. Durante una diretta su Twitch, infatti, l’uomo ha rivelato che Dybala e Paredes chiuderanno la loro carriera al Boca Juniors.