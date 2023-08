Mancini pronto a ripartire: annuncio sulla nuova esperienza

E’ tutto pronto per Roberto Mancini, che dunque riparte dopo la cocente delusione patita con l’addio prematuro alla Nazionale italiana. Adesso è pronto per una nuova avventura e c’è anche la data per l’annuncio di questa sua stimolante esperienza. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

E’ stata incredibile l’avventura di Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana. Nel vero senso della parola. Si è passati dall’euforia irrefrenabile che ha accompagnato gli azzurri fino alla conquista di Euro 2020 alla depressione dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. La compagine azzurra sembrava esser ripartita, ma ad agosto è arrivato un autentico terremoto, con le dimissioni del Commissario Tecnico a causa di incomprensioni gravi e per certi aspetti anche profonde con la Federcalcio. Adesso però l’ex allenatore dell’Inter e del Manchester City, tra le altre, è pronto per una nuova stimolante avventura ed ancora una volta sarà lui al centro del progetto.

L’ex CT azzurro pronto a ripartire

E’ stato a dir poco burrascoso il suo addio alla Nazionale italiana, dal momento che è arrivato come una sorta di fulmine a ciel sereno. Se la FIGC ha impiegato poco a lasciarsi tutto alle spalle ed a puntare su Spalletti, lui ha voluto dimostrare di non essere da meno.

Stando a quanto raccontato da Notizie.com, l’allenatore di Jesi è pronto a ripartire dall’Arabia Saudita. Sarà, infatti, il nuovo Commissario Tecnico della selezione saudita ed avrà un compito stimolante ma arduo. Dovrà, infatti, scegliere e far maturare i migliori talenti nati in quell’angolo di mondo. Per il momento, infatti, sono arrivati tanti talenti, tutti che militavano in Europa, ma ora la Federazione dimostra di voler far crescere anche internamente il proprio prodotto. E chissà quali sono i loro limiti, visti i fondi a cui possono accedere.

Mancini CT dell’Arabia Saudita, la svolta

Il Commissario Tecnico ha accettato la classica offerta che non si può rifiutare, dal momento che la Federcalcio saudita ha garantito all’ex allenatore del Manchester City un contratto da ben 50 milioni all’anno. In tal senso l’annuncio, a quanto si legge, potrebbe arrivare già nelle prossime ore. E si tratta certamente di una avventura molto interessante e stimolante, soprattutto considerando che si tratta di valorizzare i talenti interni e non solo di acquistare campioni dall’estero.