Calciomercato, colpo in attacco: Beto cambia squadra

Saranno ore davvero intense per le big della Serie A. Ora l’attaccante dell’Udinese, Beto, è pronto a cambiare squadra: ecco dove giocherà

Si è messo in mostra nelle ultime stagioni in Serie A mostrando velocità e potenza fisica: ora Beto potrebbe salutare l’Udinese per sposare una nuova avventura davvero suggestiva. Saranno giorni intensi da vivere tutti d’un fiato per conoscere le prossime strategie di calciomercato.

Tutto sarà più chiaro ad una settimana dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Momenti decisivi in vista del futuro con un colpo di scena improvviso. Beto è diventato uno dei migliori attaccanti della Serie A migliorando sotto il punto di vista tecnico per arrivare ad essere un giocatore molto ambito. Ora la decisione improvvisare di lasciare Udine dopo tanti tentennamenti del passato: ora la sua voglia di andare altrove sposando un progetto avvincente.

Calciomercato, ecco dove giocherà Beto: l’ultim’ora

Un colpo di scena improvviso per l’attaccante portoghese, Beto, che si è messo in luce in queste stagioni con la maglia dell’Udinese. Tante big della Serie A ci avevano provato a lungo per ingaggiare il classe 1998, tra cui anche Napoli e Juventus. Ora il suo futuro potrà essere lontano dall’Italia con una notizia sbucata a sorpresa: ecco dove giocherà.

Come svelato da Tmw, Beto potrebbe subito cambiare squadra volando in Premier League. Sulle sue tracce ci sarebbe l’Everton, pronto ad investire i 25 milioni di euro richiesti dal club bianconero. All’esordio c’è stata una sconfitta bruciante contro la Juventus: ora la società friulana dovrà prendere una decisione definitiva per l’attaccante portoghese. Un momento decisivo per pensare al suo futuro mettendosi in mostra in uno dei migliori campionati del mondo.

Ultime ore frenetiche di calciomercato da vivere intensamente con colpi di scena improvvisi. Il portoghese è stato già ad un passo dal dire addio all’Udinese, ma fino a questo momento aveva optato per la permanenza. Ora tutto potrebbe cambiare con la sua decisione di dire addio alla maglia bianconera per volare subito in Premier League. Saranno ore decisive per conoscere con certezza dove giocherà con la stagione sportiva che è già iniziata da pochi giorni. Contro la Juventus si è reso pericoloso in diverse occasioni senza però trovare la via del gol essendo molto impreciso sotto porta. Un addio che era già nell’aria, ma che potrebbe concretizzarsi solamente nelle ultime ore di calciomercato.