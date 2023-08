DAZN Serie A, abbonamento a prezzi stracciati: offerta davvero super

Il piano tariffario proposto da DAZN non è mai stato particolarmente vantaggioso. O almeno, non prima di questa grandiosa offerta

Che DAZN abbia reso insoddisfatta buona parte della sua clientela, purtroppo, non è affatto un mistero da tenere nascosto. Il malcontento espresso sui social nei confronti della popolare piattaforma di streaming è sotto gli occhi di tutti, e nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un simile dietrofront. Probabilmente col fine di indirizzare verso i binari giusti una situazione così critica, l’azienda ha scelto bene di proporre un’offerta ai suoi abbonati o futuri tali.

Con la ripartenza del campionato italiano la maggior parte dei tifosi si è posta lo stesso e medesimo dubbio: dove si potranno vedere legalmente le partite? A discapito dei danni provocati dal dilagare della pirateria, in realtà ci sono tantissime persone che ancora oggi preferiscono sottoscrivere un abbonamento, piuttosto che ricorrere a stratagemmi secondari di qualità tendenzialmente infima o di basso livello.

Ebbene, la risposta non ha tardato ad arrivare. Tutte le partite (o quasi) verranno trasmesse da DAZN. C’è tuttavia anche lo zampino di Sky, che propone un piano tariffario ridotto ma con molte meno partite rispetto all’altra piattaforma presa in esame. Ma qual è la tariffa attuale? Nel caso in cui si voglia sottoscrivere un abbonamento annuale, il costo sarà di circa 30 euro mensili. Che diventeranno 40 nel caso in cui si sceglierà il pacchetto senza vincoli. Un prezzo decisamente poco sostenibile, stando a ciò che si è potuto scorgere in giro per il web.

Ma se si sceglie di pagare tutto in una soluzione unica, le cose possono cambiare. Ci può essere infatti un discreto risparmio, per quanto l’unica soluzione possa sembrare tendenzialmente una dura mazzata da sopportare. Ma per chi vive nella stessa casa, causa impossibilità di condivisione, questa scelta è quella più appropriata.

Ecco come risparmiare con DAZN

L’unico metodo possibile per risparmiare grazie a DAZN è quello di sottoscrivere l’abbonamento annuale in una soluzione unica. Si dovrebbero pagare 300 euro, che disposti in un’unica soluzione non sono affatto pochi. Tuttavia il costo mensile risulterebbe di circa 24 euro. Che sarebbero così 6 euro in meno al mese, in alcuni casi addirittura 16.

In buona sostanza è un risparmio non indifferente, per quanto non tutti siano disposti a spendere cifre simili. Bisognerà capire come risponderà l’audience coinvolta, dopodiché sarà la società a fare le dovute analisi. Il risparmio quantomeno a livello numerico resta comunque intrigante.