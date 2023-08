Colpo da urlo della Lazio, arriva un’ex Stella bianconera

La Lazio non si ferma a Nicolò Rovella. Altro colpaccio del club biancoceleste: in arrivo un’altra ex stella bianconera

L’esordio in campionato della Lazio non è stato di quelli memorabili. Anzi, tutt’altro. In due minuti i biancocelesti sono stati rimontati dai padroni di casa del Lecce dopo essere stati in vantaggio per gran parte del match per effetto del gol di Ciro Immobile.

Una battuta d’arresto che fa suonare un campanello d’allarme soprattutto in vista del ritorno dei capitolini in Champions League. I biancocelesti non vogliono recitare un ruolo da comprimari nella ‘Coppa dalle grandi orecchie’ così come in campionato puntano a bissare il secondo posto conquistato nella scorsa stagione.

Motivo per il quale, pur avendo perso il ‘Sergente’ Sergej Milinkovic-Savic, sedotto dalle sirene saudite, il club biancoceleste si è assicurato il diritto alle prestazioni sportive di Nicolò Rovella, prelevato dalla Juventus per 17 milioni di euro.

Un esborso non indifferente a testimonianza della volontà del patron Claudio Lotito di consegnare a mister Maurizio Sarri una rosa competitiva in Italia e in Europa.

Lazio, Rodrigo De Paul è il ‘sogno’ (impossibile)

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato, le trattative giocoforza subiscono un’accelerata in modo da andare in porto prima del gong finale (in calendario il 1° settembre).

Anche la Lazio vuole piazzare un altro colpo ad effetto prima che il calciomercato chiuda i battenti. Infatti, è sempre calda la pista ‘bianconera’. Lotito e i suoi uomini mercato potrebbero mettere a segno un colpaccio provando ad ingaggiare un’ex stella bianconera.

Comunque, prima che vi facciate prendere dai facili entusiasmi, l’ex stella in questione che potrebbe infiammare gli ultimi giorni di calciomercato della Lazio ha sì vestito il bianconero ma quello molto meno blasonato dell’Udinese.

L’oggetto dei desideri dei capitolini è Rodrigo De Paul che, dopo essersi messo in luce con la maglia del club friulano, attualmente gioca in Spagna nelle file dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

Ebbene, secondo quanto reso noto da Fabrizio Romano con un post sulla sua pagina Facebook, l’argentino, laureatosi campione del mondo in Qatar, ha rifiutato la sontuosa offerta di un club della Saudi Pro League.

Evidentemente, prendendo a prestito il titolo di una hit di Vasco Rossi, c’è che chi, come il centrocampista dei colchoneros, dice no alle offerte ‘indecenti’ dei club sauditi. Una buona notizia anche per la Lazio che potrebbe tentare l’affondo per l’argentino.

D’altra parte, Rodrigo De Paul, centrocampista, come si diceva un tempo, di ‘lotta e di governo’, renderebbe meno pesante l’assenza nella zona nevralgica del campo di Milinkovic-Savic, tra i più prolifici centrocampisti, in termini di gol e assist, in circolazione. Ma per la Lazio è destinato a rimanere un ‘sogno’ dati gli eventuali costi dell’operazione tra cartellino (30 milioni) e ingaggio (sui 4 milioni).