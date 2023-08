Lite notturna per Bonucci: allenatore furioso

La Juventus continua ad essere alle prese con un caso complesso da gestire anche mediaticamente. L’ormai l’ex capitano della Juventus continua, però, a dividere

E’ uno di quei giocatori che hanno sempre spaccato critica e tifosi. Nonostante gli 8 scudetti vinti con la Juventus in 12 anni di militanza in bianconero ed essere stato, tra le altre cose, uno dei protagonisti della splendida vittoria dell’Italia all’Europeo nel 2021, Leonardo Bonucci non è mai stato annoverato, da molti, tra i grandi difensori italiani.

Della mitica BBBC (Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini) è stato spesso ritenuto l’anello debole, reso forte dalla presenza al suo fianco degli altri due difensori, un po’ come avvenuto, qualche anno prima, con Billy Costacurta, la cui fortuna, secondo i soliti “molti”, è stata di avere avuto sempre vicino un fuoriclasse come Franco Baresi. E se la critica non è mai stata gentile con Bonucci, nemmeno i suoi tifosi lo hanno sempre amato incondizionatamente.

L’estate del suo inatteso ed improvviso passaggio al Milan ha di fatto rotto il legame con buona parte della tifoseria della Juventus. L’essere passato ad una rivale storica, per poi tornare, con la coda tra le gambe, a loro insindacabile giudizio, soltanto un anno dopo, non ha certo rafforzato il legame tra le parti. E mentre la Juventus si accinge a salutare il suo ormai ex capitano, riguardo al nome di Leonardo Bonucci si è scatenato un furioso litigio.

Lite notturna per Bonucci

Di Bonucci hanno sempre raccontato di un suo presunto carattere non facile. Certo, però, è difficile immaginare che possa causa di un furioso litigio pur trovandosi lontano centinaia di chilometri. Eppure è così.

Attorno al nome di Bonucci, infatti, Claudio Lotito e Maurizio Sarri avrebbero avuto ieri, a tarda ora, un’accesa discussione e TVPlay.it ha raccolto le informazioni riguardo questa clamorosa indiscrezione. Il centrale di Viterbo, dopo la clamorosa rottura con la Juventus, è alla ricerca di una nuova squadra. Le opzioni sembrano essere due, la formazione tedesca dell’Union Berlino (ad oggi in netta pole), e la Lazio.

Riguardo la possibilità di acquisire le prestazioni dell’ormai ex centrale della Juventus, il presidente della Lazio, Claudio Lotito e l’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, hanno avuto un’accesa discussione, Il presidente della Lazio ritiene che l’acquisto di Bonucci potrebbe essere un buon affare, anche al punto di vista economico, per la Lazio, che si ritroverebbe un elemento di esperienza importante sia in ottica campionato che Champions League.

Maurizio Sarri, che ha avuto Bonucci durante la sua stagione sulla panchina della Juventus, non è d’accordo all’inserimento del difensore nel suo attuale organico poiché ritenuto non indispensabile. Due punti di vista decisamente opposti quelli del presidente della Lazio e del suo tecnico attorno al nome del difensore. Un uomo, e un calciatore, che anche quando è molto lontano riesce a spaccare come nessuno.