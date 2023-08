Dallo Scudetto all’Inter: Marotta lo vuole gratis

Marotta è pronto a regalare un altro grande colpo a Simone Inzaghi: dopo lo scudetto, il giocatore può davvero vestire la maglia dell’Inter

Dopo una stagione quasi trionfale, con due nuovi trofei aggiunti alla bacheca, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a puntare ad obiettivi ancora più importanti. Tornare a lottare in prima fila per lo Scudetto, dopo il dominio del Napoli. Ma non solo.

I vertici della ‘Beneamata’ stanno puntando forte su una squadra sempre più internazionale, in grado di imporsi – e l’ultima finale di Champions League ne è la prova lampante – ad alti livelli anche in Europa. Ed è così che il calciomercato estivo ha già regalato diverse sorprese, per la gioia di mister Inzaghi. Frattesi, Thuram, Bisseck, Cuadrado, Sommer, Arnautovic e Carlos Augusto. Colpi mirati, di qualità e già in grado di fare la differenza nella stagione appena cominciata. Sempre più nel segno di Lautaro Martinez, capitano e trascinatore a partire dalla primissima vittoria – con doppietta – contro il Monza.

Ma intanto Marotta e Ausilio sono tutt’altro che immobili, pronti invece a cogliere le occasioni che da qui al prossimo 1 settembre potrebbero rendere ancora più forte l’Inter. Sta prendendo corpo nelle ultime ore una suggestione di mercato che farebbe certamente comodo a Simone Inzaghi, desideroso di nuovi colpi di peso da qui alla fine della sessione estiva di mercato.

Inter, che affare: ecco il campione d’Italia

È stato proposto il cartellino di Tanguy Ndombele, centrocampista che nell’ultimo anno ha vestito in prestito la maglia del Napoli. Una stagione trionfale quella vissuta dal 26enne francese con il gruppo di Spalletti, con 40 presenze complessive tra campionato e coppe, 2 reti ed 1 assist vincente all’attivo.

Nonostante ciò, il club di Aurelio De Laurentiis ha preferito non riscattare il centrocampista che ha fatto ritorno al Tottenham. Gli ‘Spurs’ non sembrano apparentemente intenzionati a tenersi stretto il roccioso mediano ed in questa delicata situazione potrebbe inserirsi proprio l’Inter, dopo che il cartellino di Ndombele è stato offerto proprio alla dirigenza meneghina. L’amministratore delegato della ‘Beneamata’ sarebbe intrigato all’idea di puntare sul talento transalpino ma ad una sola condizione: Ndombele dovrà arrivare soltanto in prestito secco.

Non è questa la sessione delle follie di mercato da parte del club di Zhang che, da un paio di anni, non vive una situazione economica propriamente rosea. Dopo la firma di Frattesi, Ndombele andrebbe a completare un reparto che è già tra i più forti e competitivi sia in Italia che in Europa: staremo a vedere quali saranno le decisioni del club di Levy.