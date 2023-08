Ivana Knoll, selfie dall’alto sul letto: prospettive piccanti

La modella il cui successo è salito alle stelle all’indomani del Mondiale scorso sorprende tutti col suo fisico pazzesco

Prima del Mondiale di Qatar 2022 non avrebbe mai immaginato di ottenere tutto questo successo e invece la realtà è stata più che benevola nei suoi confronti dato che, a conti fatti, aumenta di visibilità giorno dopo giorno.

Se prima del novembre 2022 il nome di Ivana Knoll era noto solo in Croazia, col passare del tempo e con la fine della competizione ha varcato i confini nazionali finendo poi per diventare noto in tutto il mondo. Il tutto grazie ai social che hanno dato una grossa mano all’ex Miss Croazia nata in Germania trent’anni fa da genitori croati.

Oggi è una vera e propria star dei social e se dovessimo stilare una classifica delle influencer più seguite del mondo lei non potrebbe non far parte della top 5.

E pensare che ha costruito la propria notorietà girando per gli stadi qatarioti scontrandosi più volte con la giustizia locale che di sicuro tollera poco donne vestite (o svestite) in quel modo!

Ivana Knoll: foto e prospettiva piccanti, tutti ai suoi piedi

Ma chi è Ivana Knoll? Il nome è tipicamente tedesco, la modella è nata infatti in Germania da genitori croati. Si è trasferita sin da giovane a Zagabria, capitale del Paese balcanico, diventando di fatti croata malgrado il suo passato teutonico. La sua bellezza è sempre stata cosa nota e così assieme alla famiglia decise di compiere il grande passo partecipando alle selezioni di Miss Croazia. Alla fine ebbe ragione e uscì dalla competizione con la corona in testa.

Da lì in poi è stato tutto in discesa, la notorietà in patria l’ha aiutata nella sua professione di modella. Ma deve al Mondiale disputatosi in Qatar il successo internazionale: dopo la fine della kermesse in terra araba la modella ha raggiunto numeri pazzeschi su Instagram toccando quota 3,2 milioni di seguaci.

Il motivo di tale successo è chiaro agli occhi di tutti: Ivana possiede un fisico pazzesco e lo ha dimostrato per l’ennesima volta tramite un selfie piccante, scattato rigorosamente sul letto. Tra lato A, occhi profondi e forme in incredibili è impossibile non perdersi in tutta questa bellezza. E i fans della croata lo sanno benissimo tant’è che ogniqualvolta posta una semplice foto la riempiono di belle parole e complimenti.