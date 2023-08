Salah rovina la Juve, Allegri perde un campionissimo: effetto domino

Mancano ancora diversi giorni al termine del calciomercato e diverse big italiane sono in attesa di conoscere il proprio destino.

Una situazione alquanto insolita. E’ proprio cosi: tutte le squadre italiane vedono il proprio futuro quasi dipendere dagli altri club. Nessuno è incedibile, lo abbiamo visto con i casi Onana e Tonali, ma tutti per l’offerta giusta possono partire. Di conseguenza fino alla fine del mercato tutti i club possono perdere tasselli importanti della propria rosa.

Tra questi c’è sicuramente anche la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha cominciato bene la stagione, subito una vittoria nella trasferta di Udine e una squadra che sembra già molto affiatata. La formazione torinese non disputerà le coppe e questo aiuta e non poco, ma allo stesso tempo la società ha chiesto a Giuntoli di abbassare il monte ingaggi, anche a costo di cedere un big. E soprattutto nel reparto offensivo la società potrebbe sacrificare un calciatore di livello.

Il candidato numero uno alla cessione è stato per tutta l’estate Dusan Vlahovic, ma ora la cessione si è complicata. Ora un intreccio potrebbe cambiare tutto. Mohamed Salah è sempre più vicino ad un clamoroso trasferimento in Arabia Saudita, con il calciatore sempre più vicino all’Al Ittihad: cifre record sia per il club che per il calciatore, che, potrebbe essere il giocatore più pagato al mondo. E intanto questa situazione potrebbe coinvolgere da vicino la Juventus.

Liverpool, il sostituto di Salah arriva dalla serie A

La cessione di Salah preoccupa e non poco il Liverpool, costretto a correre ai ripari a pochi giorni dalla fine del mercato. I Reds sono pronti ad accettare 100 milioni di euro per un calciatore di oltre 31 anni ma intanto valutano i sostituti. Tra i vari nomi il tecnico tedesco avrebbe chiesto l’esterno della Juventus Federico Chiesa. Utilizzato come seconda punta in queste settimane Chiesa ha avuto un ottimo impatto e Allegri lo reputa incedibile, ma per una grande offerta può partire. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025, ma le trattative del rinnovo avanzano con difficoltà: Giuntoli per oltre 70 milioni potrebbe valutare l’addio e la Juve ripianerebbe non di poco le problematiche casse.

I tifosi sono in ansia, attendono la fine del mercato nella speranza che questo intreccio non vada a buon fine ma consapevoli che il Liverpool ha da tempo Chiesa nel mirino e Klopp lo ha indicato come primo nome in caso di cessione di Salah. Ancora una volta i soldi dell’Arabia e della Premier League toccano anche la serie A e la big può perdere la sua stella.