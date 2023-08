Arriva Hazard a zero, destinazione impensabile

Nuova occasione per Eden Hazard pronto a sbarcare nel nuovo club a parametro zero: la sua destinazione è impensabile.

La carriera di Eden Hazard, una volta passato dal Chelsea al Real Madrid, sembrava dovesse prendere davvero il volo ed invece è stato proprio con il passaggio ai blancos che è iniziato il lento declino del belga.

L’avventura a Madrid di Hazard è stata costellata da infortuni più o meno gravi e da prestazioni scadenti, tant’è che il giocatore venne anche preso di mira dai tifosi blancos che non gliene hanno mai perdonata una. La sua esperienza con la maglia blanca si è chiusa quest’estate con la rescissione consensuale del contratto ed un magro bottino di soli 7 gol e 12 assist in 78 presenze.

Numeri poverissimi considerati i 100 milioni di euro spesi dal Real Madrid per portarlo via dal Chelsea nell’estate del 2019 e che aveva tutt’altre aspettative sul belga. Nonostante i suoi problemi fisici che gli hanno fatto per un attimo pensare al ritiro, Hazard ha dato mandato al suo entourage di trovargli un nuovo club per riscattarsi e per tutta l’estate si sono rincorse tante voci.

Fino a qualche settimana fa si è parlato molto di un possibile approdo di Hazard in Asia, precisamente negli Emirati Arabi Uniti all’Al Ain, club più titolato del paese mediorientale, ma alla fine le voci sono rimaste tali ed il belga dovrebbe continuare a giocare in Europa. Secondo quanto riportato da Footballtransfers.com, infatti, il centrocampista dovrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Crystal Palace.

Clamoroso Hazard: il belga ad un passo dal Crystal Palace

Per Eden Hazard, la stagione 2023-2024 può e deve essere la stagione del riscatto, soprattutto in vista degli Europei che si disputeranno la prossima estate e che, probabilmente, sarà l’ultima competizione internazionale che il giocatore disputerà con il Belgio. Il centrocampista vuole una squadra che torni a farlo sentire protagonista e secondo Footballtransfers.com l’ha trovata, ovvero il Crystal Palace.

Le Eagles, nonostante il giocatore fisicamente non dia molte garanzie, avrebbero deciso di dargli un’opportunità offrendogli un contratto annuale con ingaggio a cifre contenuto e poi valutare di nuovo il tutto al termine della stagione. Un’offerta che avrebbe convinto il centrocampista belga che è disposto a tutto pur di tornare a splendere.

Anche il tecnico del Crystal Palace Roy Hodgson ha dato il suo benestare all’arrivo del belga e nella dirigenza del club inglese c’è la forte convinzione che il giocatore possa ancora offrire qualcosa sul campo, oltre che dal punto di vista commerciale.

Il ritorno in Premier League potrebbe invece portare fortuna ad Hazard, dato che è proprio nel campionato inglese che ha illuminato il mondo e dove era considerato uno dei migliori giocatori esistenti in circolazione.