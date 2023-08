Nuova squadra per Draxler, colpo last minute

Ultima stagione piuttosto travagliata per Julian Draxler che a questo punto della sua carriera ha voglia di riscatto: nuova squadra in vista

Il 2023 sarà un anno importante per Julian Draxler che all’alba dei trent’anni, li compirà esattamente il prossimo 20 settembre, sembra avere tutte le intenzioni di rilanciare la propria carriera. In questo momento il talento tedesco, o almeno così era considerato in giovane età, è un calciatore del Paris Saint Germain e questo lo ha sicuramente aiutato in termini di palmares.

Anche se non propriamente da protagonista, appena 26 in goal in quasi 200 apparizioni con la maglia del PSG, aver giocato con il club più prestigioso di Francia ha sicuramente aiutato il classe 1993 ad aggiudicarsi nuovi trofei. Ora, però, l’ex Schalke 04 e Wolfsburg sembra essersi stancato di ricoprire il ruolo di seconda scelta e vuole tornare a dire la sua a suon di goal e buone prestazioni.

Niente Arabia Saudita in vista per il tedesco campione del mondo con la Germania nel 2014 che contrariamente a quanto si potrebbe pensare non andrà lontano dal continente Europeo. Permanenza vicino casa per Draxler che giunto ad un anno dalla scadenza contrattuale appare finalmente pronto per rilanciarsi. Sirene inglesi in vista per il tesserato del PSG.

Draxler torna in campo, il tedesco è pronto a lasciarsi alle spalle in brutto infortunio

Approdo in Premier League possibile per Draxler che non ha avuto moltissima fortuna l’anno scorso. Mandato in prestito al Benfica, il tedesco è riuscito a giocare appena 18 partite e a segnare due goal prima di finire definitivamente in infermeria. Stagione senza dubbio nemmeno fortunata per l’ormai ex Paris Saint Germain che è rimasto fuori per infortunio durante tutta la seconda parte.

Dopo una serie di problemi, prima ai muscoli e poi ai tendini, Draxler ha pensato di operarsi alla caviglia. Per questo nel match clou stagionale del Benfica, quello nel quarto di finale di Champions League contro l’Inter, il club portoghese ha dovuto fare a meno di lui. Ora però il tedesco sembra essersi ristabilito e vuole tornare a giocare, secondo RMC Sport sulle sue tracce ci sarebbe il Crystal Palace.

Club inglese che ha tutte le intenzioni di confermarsi in prima divisione. Lì Julian Draxler, che può giocare sulle corsie esterne d’attacco sia a destra che a sinistra, si andrà a giocare il posto con il connazionale, solo in parte poiché di passaporto ghanese, Jeffrey Schlupp. Il tecnico Roy Hodgson, 76 anni e ancora in panchina, è già pronto a dargli una chance.