Clamoroso Cambiaso, irrompe la Premier: tutti i dettagli

Rischio Juventus per un titolare di Massimiliano Allegri: sul difensore Andrea Cambiaso irrompe la Premier League

Buone notizie in casa Juventus dopo la prima di campionato. Il primo esame è stato superato e non era un esame da poco conto visto che l’Udinese ha già dimostrato nella passata stagione di essere molto difficile da battere. Invece la squadra di Massimiliano Allegri, praticamente la stessa di un anno fa ma con l’inserimento di Weah e Cambiaso, ha fatto benissimo.

I bianconeri hanno anche mandato in gol un Dusan Vlahovic messo praticamente per due mesi sulla graticola e, soprattutto, nella lista dei possibili partenti. L’attaccante invece rimarrà a Torino e cercherà di riscattare la scorsa stagione. Anche perché, a dire il vero, la Juve non ha trovato l’attaccante giusto con l’idea Lukaku ormai sfumato. A meno di clamorose sorprese, il belga firmerà con la Roma.

In entrata, comunque, la Juve ha fatto ben poco anche per la carenza dei soldi che potevano arrivare dall’Europa. Per Cristiano Giuntoli, però, il lavoro non è stato facile perché intanto c’erano da sistemare gli esuberi.

Cambiaso in Premier! Ultim’ora clamorosa

Il nuovo Ds della Juve sembrerebbe esser riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società e, molto probabilmente, anche a trovare in extremis una sistemazione per Leonardo Bonucci ormai ai ferri corti con la società. Restano – a differenza di Rovella, Zakaria, Arthur e Di Maria, tutti andati via – altri calciatori come McKennie che pure pareva dover dire addio ma che quasi sicuramente non lo farà almeno fino a gennaio.

Soprattutto non saluterà nessun titolare, a meno di offerte davvero irrinunciabili. I bianconeri, che di mercato non ne hanno fatto, non vorranno rinunciare ad avere in rosa i migliori. Come i giovani Miretti e Fagioli, così come Vlahovic, c’è anche qualcun altro che potrebbe avere mercato.

Si tratta, secondo juventusnews24.com, dell’esterno basso Andrea Cambiaso. L’ottimo laterale finì in prestito al Bologna la scorsa stagione, ma ora la Juve vuole tenerlo per sé. Infatti Allegri lo ha già lanciato da titolare, solo che adesso ci sono le sirene della Premier League. Tottenham, Nottingham Forest e Liverpool penserebbero a lui. La risposta, però la società, l’ha già ricevuta dal proprio allenatore: Cambiaso è incedibile. Il ragazzo acquistato dal Genoa, dopo aver sconfitto la concorrenza dell’Inter, resterà in bianconero perché rappresenta il presente e, in particolare, il futuro de ‘La Vecchia Signora’.