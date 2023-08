Tutto confermato: 20 milioni e va alla Juve

Ultime manovre di mercato in casa Juve. Allegri ha chiesto qualche ultimo colpo a Giuntoli per perfezionare la rosa bianconera.

Il campionato è cominciato, ma mancano ancora giorni alla fine del calciomercato e diverse big italiane lavorano per rinforzare la rosa. Dalla Roma all’Inter senza dimenticare il Napoli campione d’Italia e la Juve di Giuntoli, tutte al lavoro ma con un occhio particolare ai conti e i club non possono prendere alcun rischio.

Per questo motivo ogni società riflette se piazzare o meno l’affondo per un obiettivo e soprattutto acquista soprattutto dopo le cessioni. Tutte le big si sono comportate in questo modo ed anche nel caso della Juve il leitmotiv è sempre lo stesso, prima le cessioni e poi eventualmente gli arrivi. Il club vorrebbe rinforzare alcuni reparti, ma prima Giuntoli deve piazzare gli esuberi, calciatori che costano molto al club ma che hanno inciso meno delle aspettative.

La Juve è a caccia di un attaccante e secondo quanto riporta El Gol Digital Allegri avrebbe chiesto uno sforzo alla società per riportare in bianconero una sua vecchia conoscenza, un calciatore che ha sempre fatto bene a Torino. Stiamo parlando del bomber spagnolo Alvaro Morata, giocatore richiesto da diverse italiane in questa sessione ma alla fine rimasto all’Atletico. I Colchoneros hanno blindato più volte il giocatore, ma l’impressione di tutti è che per una buona offerta Alvaro possa partire. I rapporti con Simeone sono buoni, ma l’Atletico vorrebbe un attaccante con più gol nel proprio repertorio.

Atletico Madrid, futuro in bilico per Morata

Prima l’Inter, poi il Milan e poi la Roma: la richiesta di 20 milioni e un lauto ingaggio per il calciatore ha sempre frenato i club interessati a Morata, ma ora le cose potrebbero cambiare. Come sottolinea il portale in casa Juve c’è Moise Kean, attaccante in uscita: il giocatore piace molto in Premier e con una buona offerta potrebbe partire. Dai soldi di Kean la Juve potrebbe ricavare la cifra necessaria per tentare l’assalto a Morata e sicuramente pare che da Madrid non ci sarebbero veti a riguardo.

Morata può tornare in bianconero, per l’ennesima volta della sua carriera. Lo spagnolo gradirebbe ed anche Allegri riporterebbe volentieri Alvaro a Torino. Una situazione da monitorare e legata come sempre alle uscite: prima le cessioni e poi gli arrivi, ma Morata ora sembra più vicino. Con Milik, Chiesa e Vlahovic lo spagnolo rappresenterebbe il compagno d’attacco perfetto, abile sia come prima che come seconda punta.