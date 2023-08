Via Montero, ritorno clamoroso alla Juve

Possibile effetto domino in casa Juventus. Una delle ultime novità in questa sessione di mercato potrebbe portare importanti cambiamenti anche all’interno dell’organigramma bianconero.

Uno dei protagonisti di tale stravolgimento potrebbe essere Paolo Montero, ex difensore uruguaiano di Juventus e Atalanta e attualmente allenatore della selezione under 19 della Vecchia Signora.

Le vie del mercato, e le ultime novità del calcio italiano, potrebbero portare Montero lontano dai suoi amati colori bianconeri. Nel caso in cui questo scenario dovesse verificarsi, però, la dirigenza starebbe pensando ad una soluzione impensabile alcune settimane fa. I tifosi restano in trepidante attesa per capire quale sarà il futuro dell’ex scudiero bianconero.

Dopo aver appeso gli scarpini da calciatore nel 2007 vestendo la maglia del Peñarol, la squadra che l’aveva lanciato nel lontano ’90, Paolo Montero ci ha messo un po’ prima di intraprendere la carriera da allenatore. Dal 2014 in poi ha guidato proprio il Peñarol, prima di trasferirsi in Argentina alla guida di Colòn e San Lorenzo, con in mezzo l’esperienza in Italia alla Sambenedettese.

Montero potrebbe lasciare la Juventus: soluzione inaspettata della dirigenza

Nel giugno 2022 l’ex difensore uruguaiano è tornato in uno dei suoi grandi amori da calciatore: la Juventus. A Montero è stato affidato l’incarico di allenare la selezione under 19 dei bianconeri, ma ben presto le cose potrebbero cambiare. Secondo le ultime indiscrezioni, Luciano Spalletti nel suo nuovo incarico da commissario tecnico dell’Italia vorrebbe fare a meno di Andrea Barzagli, recentemente nominato collaboratore tecnico sotto la gestione Mancini.

Il tecnico che ha riportato il Napoli sul tetto d’Italia, infatti, vorrebbe portare con sé il suo fedele staff e questo potrebbe condurre Barzagli lontano dagli azzurri, nonostante il suo incarico sia stato reso ufficiale da poco tempo.

L’ex difensore di Wolfsburg e Juventus, però, potrebbe ben presto trovare un nuovo incarico. Se Paolo Montero dovesse ricevere offerte per allenare una prima squadra, infatti, molto probabilmente rinuncerebbe a guidare le giovani promesse della Vecchia Signora, al fine di rilanciare la sua carriera da tecnico. In questo scenario potrebbe, dunque, inserirsi Andrea Barzagli, ancora a secco di vere e proprie esperienze in panchina, ma che potrebbe sfruttare l’ambiente favorevole e la minore pressione che scaturisce dall’allenare una selezione giovanile. La Juventus, inoltre, sarebbe molto favorevole all’inserimento di un uomo che ha sempre dimostrato molto attaccamento ai colori bianconeri e che nel tempo ha ricevuto consenso anche tra i tifosi.