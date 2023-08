Abbronzata e con un lato A esplosivo: Matilde stupefacente

Abbronzatissima, corpo da favola, baciata letteralmente dal sole: Matilde Brandi è l’apoteosi del fascino femminile

Ci sono donne dello spettacolo che sono nate per far innamorare gli uomini, hanno nel dna il potere di farli cadere ai loro piedi, e nel loro caso, più il tempo trascorre e più incredibilmente sembrano ringiovanire: corpo tonico e plasmato da un’estate rovente che sembra non voler finire mai, nonché un viso angelico e meravigliosamente affascinante, che le fa sembrare le fatine delle favole, quelle che abbiamo sempre sognato da bambini.

Se poi, come in questo caso, sono angeli biondi con gli occhi azzurri, con un backgroud artistico impeccabile, visto che sanno cantare e ballare, allora si trasformano in vere e proprie icone di fascino e bellezza, diventando capaci di farci battere il cuore come poche “colleghe” sanno fare. Perché non è affatto retorica, il successo è davvero effimero e di breve durata, ma nel caso di “personaggi femminili” del genere funziona tutto al contrario.

Ebbene siamo estasiati dalla femminilità, dallo charme, dal fascino, di una sempre più avvenente Matilde Brandi: non bisognerebbe rivelare l’età di una donna, sembrerebbe indelicato, ma nel suo caso affermare che ha 54 anni è solo un complimento e crederci è davvero difficile.

Romana, classe 1969, si è imposta con merito all’attenzione del pubblico a metà anni 90 prima in Rai con Fantastico; poi a Canale 5 con Buona Domenica, per poi tornare in Rai con Domenica In. Il suo ruolo? Quello di prima ballerina, naturalmente. In pochi hanno potuto dimenticare la sua classe, la sua eleganza, quelle gambe lunghe, affusolate e sexy che hanno fatto innamorare gli italiani.

Matilde Brandi sempre più bella, abbronzatissima e in forma smagliante: corpo da favola, sorriso che fa innamorare

Matilde Brandi non ha mai smesso di essere nel cuore degli italiani. Seppur negli ultimi anni abbia diradato i suoi impegni televisivi, dedicandosi maggiormente alla famiglia e alla crescita delle figlie, Aurora e Sofia, oggi maggiorenni e con cui ha un rapporto meraviglioso di mamma-amica.

Dopo la partecipazione ad alcuni reality e la conclusione, burrascosa, della relazione con il padre delle sue due figlie, durata ben 17 anni, Matilde ha una voglia matta di tornare in tv da protagonista e se lo meriterebbe davvero. Ma l’avete vista bene? 544mila followers stravedono per lei!

Il sole, poi, sembra aver realizzato con la Brandi un vero rapporto di amore, cingendola in un caldo abbraccio: abbronzatissima, con un corpo da favola, decisamente da fare invidia a qualsiasi ventenne, è impossibile che la bella Matilde passi inosservata.

Basta dare uno sguardo al suo profilo instagram per lasciarsi travolgere dalle emozioni: Matilde si sta godendo al massimo l’estate, è in forma smagliante, non perde un colpo. Solo a guardarla ci fa perdere la testa, trasmette positività e voglia di vivere: come si fa a non essere pazzi di lei?