La Serie A saluta un altro grande bomber: è tutto vero

La Serie A si sta preparando a perdere un altro tassello di fondamentale importanza. Si tratta di un giocatore diventato idolo dei tifosi

Il campionato italiano ciclicamente ha sempre “consegnato” ai suoi tifosi un beniamino da stimare e venerare. Non importa quale maglia vesta e per quale squadra giochi, per lui ci sarà sempre spazio nel cuore di coloro che lo idolatrano. Purtroppo però, anche le storie più belle sono destinate a finire. Così questo giocatore potrebbe clamorosamente lasciare l’Italia, facendo sgorgare lacrime amare a tutti.

Il giocatore in questione è Beto Betuncal, attaccante di proprietà dell’Udinese. Amato da tifosi e Fantallenatori di ogni genere, le sue gesta all’interno del campo lo hanno reso ben presto un idolo di tutta la Serie A. Ma come mai tutta questa stima nei suoi confronti? Ci sono anche in questo caso delle ragioni ben precise, che vanno al di fuori della mera tematica calcistica. Da numerose interviste si evince come gli interessi del calciatori si sposino alla perfezione con quelli della gente comune. Non che lui non lo sia, sia chiaro questo.

Basket, One Piece e musica sono tre delle tante passioni che l’attaccante portoghese segue e coltiva giorno dopo giorno. Probabilmente aver ridotto il gap che intercorre tra calciatori e tifosi lo ha reso immediatamente uno di loro, facendogli guadagnare la stima di tutti. Anche di coloro che per motivi calcistici non seguono e non tifano i bianconeri. Sfortunatamente altrettanto tutti dovranno privarsene, dato che il giocatore è destinato a lasciare i friulani.

Dopo 21 gol realizzati in 61 partite ufficiali, il bomber lusitano classe 1998 ha le valigie in mano. Pronto per un’altra esperienza che potrebbe fargli fare il salto di qualità tanto desiderato. Tutti si augurano che possa sfruttare le sue qualità altrove, anche se non vederlo più nei campi nostrani farà un certo effetto.

Beto lascia la Serie A

Beto ha lasciato la Serie A, è un nuovo giocatore dell’Everton.

Beto to Everton, here we go! Agreement in place for fee in excess of €30m but under €35m clause, as revealed earlier today 🚨🔵🇵🇹 #EFC

Beto will travel to Merseyside tonight in order to complete medical on Sunday.

Udinese accepted the proposal, now time for formal steps. pic.twitter.com/Uf1vcxTK26

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2023

L’affare raggiunge i 30 milioni di euro, esclusi bonus. Parliamo di un’operazione altamente remunerativa per i friulani, che con questo gruzzoletto a disposizione dovranno investire assolutamente per un nuovo centravanti di spessore.