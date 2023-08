Calciomercato Serie A, colpo a sorpresa: arriva gratis

Una rivoluzione totale in Serie A con numerosi colpi messi a segno nelle ultime ore. Arriva in Italia a parametro zero, ecco l’intreccio decisivo

Le big della Serie A sono tornate ad essere attive negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Da Lukaku a Lindstrom: tutto è cambiato in poco tempo realizzando così colpi di assoluto livello. Un motivo in più per far tornare a sognare i tifosi delle compagini italiane: ecco il rinforzo a parametro zero, può arrivare gratis.

Saranno giorni davvero importanti per conoscere il futuro di tanti giocatori. Ultimi giorni importanti per fare la migliore scelta in vista del futuro: i club italiani si sono mossi attivamente proprio nelle ultime ore con colpi di scena davvero decisivi. Un punto di ripartenza per far tornare a splendere nuovamente il calcio italiano: tante idee dell’ultim’ora per innesti di qualità assoluta pronti a volare in Italia.

Calciomercato Serie A, gli occhi sull’esterno d’attacco: ecco la sorpresa

Ci saranno colpi di scena entusiasmanti negli ultimi giorni caotici di calciomercato. Tante trattative da raccontare con ogni ora che potrebbe essere decisiva. Tanti calciatori potrebbe così scegliere un nuovo progetto per ritornare a rimettersi in mostra. Un momento decisivo per prendere la decisione migliore possibile: ecco dove giocherà in Serie A.

Come svelato dal portale calciomercato.it, il Torino avrebbe messo gli occhi su Hannes Wolf, l’esterno offensivo austriaco che è arrivato al Borussia Monchengladbach nel 2020, Ora potrebbe lasciare a titolo definitivo il club tedesco con il suo contratto in scadenza nel 2024. La sua intenzione è quello di lasciare a parametro zero il Borussia per tornare a splendere lontano dalla Bundesliga. Il mancino di Graz è finito nel mirino del club granata: sulle sue tracce c’è anche il Porto: il giocatore per liberarsi al momento deve prima rescindere per poi essere ingaggiato dopo il primo settembre.

Per Wolf al momento non ci sarebbe nessuna trattativa, ma sarebbe soltanto una suggestione per il futuro. Ormai il tempo stringe con i discorsi che si potrebbero riaprire anche in vista della prossima stagione quando terminerà ufficialmente il suo vincolo contrattuale con la compagine tedesca. Il Torino continua a pensare a rinforzi di qualità molto giovani, pronti a sposare il progetto granata. Ecco l’indiscrezione di calciomercato.it davvero a sorpresa per un nuovo colpo da urlo per il club di Cairo.