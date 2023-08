Assalto in extremis, il Milan accontenta Pioli: no secco

Ultimi giorni di calciomercato frenetici, il Milan cerca ancora qualche ritocco ma deve anche guardarsi dagli altri club: niente cessione

Un grande avvio di campionato, senza discussioni, quello che ha visto protagonista il Milan di Stefano Pioli. Dopo il calciomercato estivo piuttosto intrigante e fatto di colpi numerosi e di prospettiva, c’era grande curiosità per il nuovo Diavolo. Sul quale, tolto il velo, sono piovuti subito applausi, viste le grandi prestazioni contro Bologna e Torino.

Sei reti segnate e una sola subita, un gioco arioso con tutti gli interpreti al posto giusto, grande proprietà tecnica e freschezza. Si rivede insomma qualcosa del Milan che due stagioni fa sarebbe poi diventato campione d’Italia. E’ presto naturalmente per i pronostici, la concorrenza è agguerrita, ma di certo i rossoneri possono provare a dire la propria fino alla fine nella lotta a distanza con il Napoli campione in carica, con l’Inter e con le altre.

Nella terza giornata, in programma il primo scontro di una certa importanza, quello con la Roma, che chiarirà se davvero il Diavolo può provare ad accelerare fin da subito. Seguirà, dopo la pausa, il derby con l’Inter, quindi è già il momento delle risposte importanti. Nel frattempo, però, c’è ancora un mercato da concludere. Per Pioli, sarebbe fondamentale un ultimo innesto, sotto forma di attaccante di riserva per alternarsi con un Giroud partito a molla con tre reti. Ma c’è anche da considerare il rovescio della medaglia, con alcuni giocatori che in questi ultimi giorni di trattative sono a rischio per le richieste dei club rivali.

Milan, il veto di Pioli incide anche sull’Inter: ‘sgarbo’ ai nerazzurri

C’è un rossonero in particolare su cui una big europea ha messo gli occhi. Ma Pioli non vuole saperne e dice di no: per lui è troppo importante.

Si tratta di Pierre Kalulu, per il quale il Milan fa muro, come spiegato da Calciomercato.it. Il difensore interessa non poco al Bayern Monaco, che sta cercando un sostituto per Pavard, il quale spinge per andare all’Inter. Un’offerta dai tedeschi non è ancora pervenuta ufficialmente, ma i campioni di Germania hanno percepito come, a meno che non si parli di una proposta clamorosa, il Diavolo non vorrà privarsi di un giocatore capace di ricoprire con successo più ruoli nello scacchiere difensivo. Sostituirlo a questo punto vorrebbe dire dover correre ai ripari sul mercato con un altro acquisto in retroguardia, se non due.

