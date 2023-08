Roma, altro regalo per Mourinho: arriva il nazionale inglese

In casa Roma l’attenzione di tutti è concentrata sul colpo Romelu Lukaku che può davvero lanciare in orbita i capitolini. La dirigenza, però, non ha nessuna intenzione di fermarsi ed anzi lavora ad un altro affare. Stavolta arriva il nazionale inglese che colma un altro vuoto nella rosa del portoghese.

Sono ore frenetiche per il calciomercato, soprattutto in casa Roma, che dopo mesi di trattative silenziose si sta regalando gli ultimi colpi proprio poco prima del gong. L’attenzione di tutti, ovviamente, adesso è concentrata su Romelu Lukaku, per il quale mancano praticamente solo alcuni dettagli di natura burocratica. La coppia da urlo composta dal belga e da Paulo Dybala da sogno è diventata realtà. Per completare il quadro serve però anche un ultimo sforzo in difesa ed in tal senso il direttore sportivo Tiago Pinto è pronto ad accontentare il tecnico José Mourinho. Stavolta arriva il nazionale inglese.

Il nazionale inglese nella Capitale

La Roma, come è noto, ha progetti importanti e punta con decisione alla qualificazione in UEFA Champions League. Le casse, infatti, hanno un disperato bisogno degli introiti garantiti da questa competizione. In tal senso, però, serve un ultimo sforzo per completare il pacchetto di difensori.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, tra i profili che i giallorossi stanno seguendo c’è anche quello di Jarrad Branthwaite. Di proprietà dell’Everton, è stato anche tra i protagonisti dell’Inghilterra del Mondiale Under 20. Si tratta di un prospetto molto interessante e di un affare potenzialmente a basso costo, dal momento che i Toffees potrebbero lasciarlo partire con la formula del prestito. Non avendo su di sé l’onere di dover essere subito titolare, potrebbe crescere alle spalle di Mancini e del suo connazionale Smalling.

Mercato Roma, colpo Branthwaite dall’Everton

Leva 2002, nonostante la giovane età ha maturato già una notevole esperienza, in patria ma non solo. Nell’ultima stagione, infatti, si è misurato con la realtà dell’Eredivisie con la maglia del PSV, con cui ha convinto tutti circa le proprie possibilità. Branthwaite adesso potrebbe seriamente sbarcare in Italia, con i giallorossi che però devono convincere l’Everton a lasciarlo partire. Magari con la formula del prestito, dal momento che le finanze dei capitolini sono a dir poco provate dall’affare Lukaku e da un mercato comunque molto importante.