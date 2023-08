Ennesima bocciatura: la Roma chiama la Juve

Altra bocciatura: la Roma di José Mourinho chiede soccorso alla Juventus di Max Allegri. Ecco cosa sta succedendo

Partenza con il freno a mano tirato per la Roma. I giallorossi dopo due giornate di campionato hanno un solo punto in classifica frutto del pareggio a domicilio contro la Salernitana e del ko al “Bentegodi” contro i padroni di casa dell’Hellas Verona.

Mezzo passo falso, invece, per la Juventus che dopo il 3-0 contro l’Udinese si è fatta imporre l’1-1 dal Bologna, con annesse le polemiche per un rigore non concesso ai felsinei.

Se il Napoli campione d’Italia viaggia come un treno, a punteggio pieno dopo il 2-0 nell’esordio al “Maradona” contro il Sassuolo, due delle sue dirette concorrenti già arrancano.

E proprio per non perdere ulteriore terreno i dirigenti giallorossi corrono ai ripari trovando una sponda proprio negli eterni rivali bianconeri.

Kostic, ennesima bocciatura: occasione per la Roma

Unica nota positiva nella mezza battuta d’arresto degli uomini di Max Allegri il secondo gol in due giornate di Dusan Vlahovic. Il serbo, dopo essere stato sul punto di svuotare l’armadietto alla Continassa, è di nuovo al centro dell’attacco e del progetto della “Vecchia Signora” anche se le vie del calciomercato sono infinite e pertanto fino al gong finale una sua partenza non può essere esclusa.

Comunque, non solo promossi ma anche bocciati. Anche contro i friulani Filip Kostic è partito dalla panchina, indice del fatto che non è più una prima scelta per Max Allegri, scavalcato nelle gerarchie di quest’ultimo dagli ultimi due arrivati.

Inevitabile immaginare che il serbo, non contento del minutaggio che gli sta garantendo l’ex tecnico rossonero, possa chiedere di essere ceduto. Tuttavia, stando a quanto dichiarato da Marco Landucci, vice di Allegri, nel post-match contro il Bologna, Kostic non sarebbe sul mercato in quanto “si sta allenando bene e noi teniamo in considerazione tutti”.

Eppure, secondo rumor di mercato, il centrocampista serbo potrebbe lasciare la Juve nei prossimi giorni accettando di accasarsi in uno dei club della Premier League e della Bundesliga che lo corteggiano.

Il serbo, però, potrebbe fare gola anche alla Roma di José Mourinho tant’è vero che Tiago Pinto, General Manager dei capitolini, lo ha trattato lo scorso anno. Ma c’è un ostacolo. Prima di imbastire la trattativa per il serbo in forza alla “Vecchia Signora” i giallorossi devono cedere Leonardo Spinazzola.

Operazione tutt’altro che semplice, quindi la trattativa per Filip Kostic rischia di essere l’ennesimo buco nell’acqua in questa fine d’estate che, tra campo e calciomercato, sta riservando poche gioie ai tifosi della “Magica”.