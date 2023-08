Calciomercato, scambio col Milan: intesa vicina, ore decisive

Scambio in vista col Milan. Il club di Serie A starebbe infatti spingendo in queste ore per raggiungere un accordo col diavolo che, a quanto pare, potrebbe essere addirittura imminente.

Le parti in causa sono infatti al lavoro per cercare di chiudere il prima possibile la faccenda, con il Milan che dal canto suo starebbe facendo di tutto per riuscire a liberarsi di questo esubero che rischia di rimanere rilegato in tribuna per -almeno- sei mesi.

Le prossime saranno dunque ore decisive per capire che strada prederà questa trattativa, ma prima di potersi sbilanciare ci sono prima da risolvere un paio di questioni e condizioni fondamentali, che potrebbero essere il principale ostacolo per la buona riuscita di questa.

Calciomercato: si lavora ad uno scambio col Milan

Si registrano movimenti decisamente interessanti in Serie A in queste ultime ore di calciomercato. Alla ricerca di un ultimo rinforzo per completare la rosa, il club avrebbe inserito nella lista dei suoi desideri un giocatore che il Milan starebbe cercando di piazzare perché considerato un esubero della formazione di Stefano Pioli.

Questo non può fare altro che facilitare le trattative che, a dire la verità, si starebbero invece dimostrando essere più complicate del previsto. Il principale ostacolo ad oggi è rappresentato dal rossonero stesso, non convinto a pieno della destinazione italiana, ma il Milan ha necessità di cederlo e presto potrebbe anche arrivare a forzare addirittura la mano. Una situazione, questa, abbastanza delicata, ma che alla fine avrebbe potuto davvero favorire questo club di Serie A che, pur di strappare il sì definitivo almeno del diavolo, nelle scorse ore aveva presentato l’idea di poter intavolare uno scambio allettante col club meneghino.

Stando infatti a quanto riportato da El Tecatito sul proprio profilo Twitter, l’intermediario Gabriele Giuffrida avrebbe per l’appunto offerto la possibilità di uno scambio Origi-Sanabria fra Milan e Torino.

Scambio Origi-Sanabria, il Toro ci ha provato: la reazione del Milan

Pur di regalare ad Ivan Juric questo nuovo attaccante il Torino nelle scorse ore avrebbe provare ad offrire al Milan uno scambio con Antonio Sanabria. L’idea è partita dall’intermediario Gabriele Giuffrida, il quale però si è immediatamente scontrato contro il muro eretto dal diavolo, la cui intenzione è quella di piazzare il belga o a titolo definitivo o al massimo in presto con diritto di riscatto.

C’è comunque da dire che l’ex Liverpool per il Torino ha sempre rappresentato essere un piano di B, più costoso, a Duvan Zapata, il cui arrivo si sarebbe però una volta e per tutte sbloccato in queste ultime ore. I granata presto avranno dunque il loro nuovo attaccante, col Milan che invece rischia di rimanere ancora legato ad Origi.

Niente Torino per Origi: il Milan lo spinge in Premier

Niente Torino per Divock Origi, che alla fine potrebbe finire nuovamente in Premier League. Stando alle ultime notizie, infatti, il belga avrebbe diversi estimatori in Inghilterra, Sheffield e Burnley su tutti, e pur di liberarsene il Milan lo starebbe cercando di piazzare lì dove Origi è diventato ‘grande’.