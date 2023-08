La Cremaschi lascia senza parole: lato A esplosivo

Laura Cremaschi in splendida forma come al solito, uno dei suoi scatti più belli di sempre con curve micidiali in risalto in primo piano

Ultimi giorni di una stagione estiva che comunque andrà tutti ricorderemo, portando nel cuore i momenti e le immagini più belle delle vacanze. Una estate 2023 che sui social passerà alla storia anche per lo spettacolo che hanno fornito a ripetizione le presenze femminili più affascinanti della community, che ancora continuano con prospettive e visioni da urlo a lasciarci senza parole. Una di coloro che ci ha offerto una lunga serie di foto pazzesche è senza dubbio Laura Cremaschi.

La popolarissima e amatissima ‘cremaschina’ ormai è da diversi anni una garanzia sui social. Modella di grande eleganza, fascino e sensualità, è oggi un personaggio televisivo affermato, come volto pubblicitario e come una delle bellezze di punta di Avanti un Altro, il quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra le tante presenze in rosa nel ‘minimondo’, Laura è sempre una di quelle capaci di suscitare le emozioni più forti nel cuore degli ammiratori.

Dopo una lunga pausa estiva, a settembre Laura e le sue colleghe torneranno in studio per registrare le puntate della nuova stagione. L’attesa dei fan sfegatati del programma cresce sempre di più, nel frattempo si combatte la nostalgia seguendo le varie beniamine sui social. Su Instagram, Laura, che conta oltre un milione di followers, sa sempre come attirare l’attenzione e seduce al primo sguardo.

Laura Cremaschi, dagli inediti estivi spunta una vera opera d’arte: silhouette devastante in bikini

Come detto, Laura ci ha proposto in queste settimane una carrellata strepitosa di immagini in costume. Dapprima da Mykonos, e poi dallo scenario forse meno noto ma ugualmente mozzafiato dell’isola di Cavallo, in Corsica, ha fatto strage di cuore e incetta di like. E ancora non è finita, perché è il momento degli scatti ‘unposted’.

Tra le foto che sul suo cellulare ancora non avevano visto la luce, c’è questa che è un autentico capolavoro. Un primo piano dal basso in cui la figura sinuosa e provocante di Laura ci sconvolge come non mai. Scollatura contenuta a fatica dal bikini, la posa in cui i lineamenti splendidi del suo volto si vedono di profilo completa il tutto e fa sì che anche stavolta la community si scateni in complimenti di ogni genere.