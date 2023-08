La decide Bonucci: arriva gratis dal Barcellona

Ultime frenetiche ore di calciomercato con possibili colpi last minute. Arriva a titolo gratuito dal Barcellona, con Bonucci ago della bilancia

Se il campionato è agli inizi, il calciomercato si appresta a vivere il suo epilogo. E, come da tradizione, il countdown verso la chiusura dei battenti del calciomercato dà l’accelerata decisiva alle trattative in essere oltre a essere scandito da autentici colpi.

A Roma è scoppiata la Lukaku-mania dopo lo sbarco in riva al Tevere, sponda giallorossa, dell’ex attaccante nerazzurro. Tuttavia, il gigante belga potrebbe non essere l’unico colpo last minute. A fil di sirena, infatti, potrebbe sbarcare, a titolo gratuito, nel nostro campionato un talento attualmente in forza al Barcellona.

Tante le pretendenti italiane, con ago della bilancia Leonardo Bonucci, ai margini del progetto tattico di Max Allegri e perciò alla ricerca di una nuova avventura prima di appendere le scarpette al chiodo.

Eric Garcia gratis dal Barcellona: decisivo Bonucci

Il Barcellona si coccola l’ultimo giovanissimo talento (appena 16 anni) sfornato dalla sua cantera, Lamine Yamal, che si è preso la scena nel pirotecnico 4-3 con cui catalani hanno affondato in trasferta il ‘Submarino amarillo’, alias il sempre temibile Villarreal, nell’ultimo turno della Liga.

Catalani, dunque, ancora in fase di rodaggio, anche se con due vittorie hanno riscattato il mezzo passo falso all’esordio e mercato di fatto chiuso, a meno di colpi last minute. Il Ds Deco, però, continua a lavorare sul fronte in uscita, in particolare per trovare una nuova sistemazione a Eric Garcia.

L’ex difensore del Manchester City ha giocato solo due spezzoni di gara in tre partite di campionato e rischia di trovare poco spazio anche nel resto della stagione. Motivo per il quale la dirigenza catalana apre alla partenza del 22enne centrale per consentirgli di giocare con continuità.

A tal proposito, si è registrato un interesse dell‘Arsenal, che, però, non ha affondato il colpo, mentre in Spagna l’ex dei Citizens piace al Girona.

Ma, come detto, Eric Garcia ha estimatori anche in Italia. Oltre alla Fiorentina, che però prima di imbastire la relativa trattativa deve definire la cessione di Martinez Quarta, sulle sue tracce ci sono anche il Genoa e la Roma che vuole regalare al proprio tecnico Mourinho un rinforzo per puntellare la retroguardia dopo aver irrobustito l’attacco con il colpaccio Lukaku.

Ebbene, sia la Roma sia il Genoa sono stati accostati all’ex capitano della Juventus che, quindi, si ritrova a essere decisivo per il futuro del 22enne difensore catalano. In caso di accordo di una delle due con Bonucci, infatti, l’altra potrebbe tornare alla carica per Eric Garcia. Dunque, non ci resta che attendere gli sviluppi in queste ultime febbrili ore di calciomercato.

