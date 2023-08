Via dalla Juve, ma resta in Serie A: Kostic clamoroso

Il mercato della Juventus può vedere un grande addio allo scadere dell’estate: Kostic può continuare in una grande rivale

Sono stati due anni decisamente complicati quelli che la Juventus, con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, ha vissuto. Le cause possono essere molteplici, su tutte sicuramente scelte che hanno reso decisamente al di sotto le aspettative in sede di calciomercato.

L’anno scorso il cammino della ‘Vecchia Signora’ è stato affossato, in parte, dalla penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie. Ma adesso, fatta tabula rasa, ci sarà un campionato da onorare. E le prime due giornate hanno mostrato tanto luci – contro l’Udinese – che preoccupanti ombre – in casa, nell’1-1 col Bologna. Il ‘Conte Max’ è chiamato a plasmare una squadra che è rimasta parecchio simile a quella della passata stagione: ed in suo soccorso è arrivato il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Dopo il capolavoro Napoli, il ds è dunque considerato l’arma in più del club torinese per riprendere a competere ad alti livelli e, ovviamente, vincere.

Il calciomercato può ancora regalare delle sorprese al popolo bianconero anche se il tempo stringe. Le 20:00 del 1 settembre rappresentano il gong finale per eventualmente operare sia in entrata che in uscita. Ed uno dei nomi che un pò a sorpresa rischia di lasciare subito la ‘Vecchia Signora’ è quello di Filip Kostic.

Bye bye Kostic: doppia pista in Serie A

Il laterale serbo, 30 anni, è arrivato un anno fa dall’Eintracht Francoforte e non sempre è riuscito a sfoderare prestazioni degne della sua fama. Ecco perchè, nell’ottica anche di un ringiovanimento, Kostic potrebbe effettivamente fare le valigie. E la Juventus, in tal senso, ha già chiara l’eventuale strategia per il possibile addio.

Cristiano Giuntoli non ha intenzione di trattare sulla formula: se addio sarà, allora si tratterà di una cessione a titolo definitivo per una cifra vicina di 15-20 milioni di euro. Da questo punto di vista al nazionale serbo si sono approcciate due big di Serie A che, attraverso dei primi sondaggi, hanno valutato la fattibilità dell’affare con la ‘Vecchi Signora’.

Si tratta di Roma e Lazio che, in questo momento, non disdegnerebbero un innesto proprio in quella zona del campo. Ci sarà, però, da sudare: la Juventus, forte del contratto firmato da Kostic fino all’estate 2026, difficilmente farà sconti. E appare decisamente complicato – seppur non impossibile – che arrivi una proposta tanto importante per il calciatore classe 1992.

Ancora a secco di minuti quest’anno, Kostic nella sua unica stagione con la maglia bianconera ha collezionato 56 presenze tra campionato e coppe, con 3 gol e 12 assist vincenti all’attivo.



