Cancelo stupisce ancora tutti: chiusura a sorpresa

Il terzino portoghese viene considerato tra i più forti al mondo nel suo ruolo. C’è qualcosa però che continua a non convincere i club e gli addetti ai lavori.

Il terzino portoghese Joao Cancelo è uno dei terzini più forti degli ultimi anni. Il calciatore abile nel dribbling e nella fase offensiva ha sempre stupito per colpi da maestro e lo ricordiamo in Italia prima con la maglia dell’Inter e poi con quella della Juventus.

Nonostante ciò va detto che la maggior parte dei club dove Joao ha giocato hanno preferito rinunciare, dopo uno o massimo due anni, alle sue prestazioni. Il motivo è chiarito facilmente: Joao è molto forte nella fase offensiva, ma allo stesso tempo ha qualche lacuna per quel che riguarda la fase difensiva e soprattutto ai tempi della Juventus lo ricordano molto bene. Proprio per questo, oltre ovviamente ad una succosa plusvalenza, Cancelo fu sacrificato dal club bianconero dopo solo un anno.

Il calciatore è poi andato al Manchester City di Pep Guardiola e dopo un inizio abbagliante è anche qui calato. Grande spinta e una fase difensiva da rivedere, una situazione che hanno notato quasi tutti i suoi tecnici e che hanno frenato l’ascesa di Cancelo: per un periodo è stato considerato il migliore al mondo nel suo ruolo ma attualmente non è certamente questo il caso. Cancelo è stato spedito in prestito al Bayern a gennaio, ma anche li ha trovato spazio e nelle ultime ore ha nuovamente cambiato club. Una situazione piuttosto curiosa.

Manchester City, è fatta per l’addio di Cancelo

Prestito con diritto di riscatto, ormai ci siamo. Lo riporta anche il giornalista Fabrizio Romano. Joao Cancelo sarà presto un nuovo calciatore del Barcellona e approderà alla corte di Xavi, uno dei club più forti d’Europa.

Dopo settimane di trattative il City, a pochi giorni dalla fine del mercato, ha aperto alla cessione in prestito e Cancelo comincerà ora una nuova avventura. Benfica, Valencia, Inter, Juve, Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona: una carriera tra le fila dei club più prestigiosi al mondo, Joao è pronto per una nuova avventura, nella speranza di rilanciarsi definitivamente.

In Germania Cancelo ha collezionato 15 presenze ed un gol, ma spesso non ha avuto molto spazio e il portoghese è pronto ad una nuova avventura. Xavi aveva chiesto un rinforzo importante e finalmente è arrivato il grande colpo; con il centrocampo e l’attacco abbastanza completo il club ha rinforzato ora il reparto difensivo.