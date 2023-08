Juve, ennesimo no: ora vola in Premier

Ennesimo no per la Juventus in questa finestra di mercato. Il colpo di mercato tanto desiderato da Giuntoli ora è pronto a volare in Premier League!

La Juve ha ricevuto l’ennesimo no per il proprio obiettivo che adesso è vicino al volare in Premier League in queste ultime ore di calciomercato. Un altro rifiuto per Giuntoli che in questa sessione di mercato ha visto sfumare molti obiettivi prefissati, soprattutto a centrocampo. Dove si era partiti con il sogno Milinkovic, ma alla fine la società ha dovuto fare i conti con il contenere i costi dopo il mancato approdo in Europa.

Da tempo sulla lista della dirigenza juventina c’era Sofyan Amrabat, centrocampista in uscita dalla Fiorentina. Ma non c’è stato verso per portarlo in bianconero anche perché la dirigenza gigliata è rimasta inamovibile sulla propria posizione di cederlo ad una cifra pari ad almeno 30 milioni di euro. Il giocatore era stato cercato dalla Juve ma solo con la formula del prestito.

Dunque niente da fare, tutti i tentativi dei bianconeri per il centrocampista marocchino si sono conclusi con un buco nell’acqua. Adesso il calciatore è vicino ad approdare al Manchester United, il suo vero sogno da inizio estate. L’affare è entrato nel vivo in queste ultime ore di mercato e il suo futuro può davvero essere in Premier League, ma non è comunque una trattativa facile.

Ennesimo no per la Juve, Amrabat vola in Premier?

Il club inglese, infatti, continua a proporre il prestito e la Fiorentina non ci sta. Il Manchester fa forza anche sulla volontà dell’ex Verona che, come detto, vorrebbe a tutti i costi cambiare aria e la sua destinazione preferita è proprio Manchester. I gigliati continuano a fare muro ma nelle prossime ore potrebbero iniziare ad aprire qualche spiraglio. Secondo quanto riportato dai maggiori esponenti di mercato sia in Italia che in Inghilterra, arrivano conferme su questa trattativa che è viva più che mai.

La Juve è alla finestra, ma Amrabat è destinato a non arrivare. Se i gigliati dovessero aprire al prestito è molto più probabile che lo faranno con il Manchester. Ad ogni modo il giocatore per ora è fuori dal progetto tecnico e non è mai stato impiegato né in serie A né nei play-off di Conference League. L’ex Verona spinge per partire ma la dirigenza Viola è stata chiara: senza un’offerta congrua il marocchino resterà in Toscana pronto a dare una mano. Difficile ipotizzarlo, sebbene manchino poche ore al gong finale.

