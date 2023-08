Madalina Ghenea in intimo è da bollino rosso: visione piccante

La foto di Madalina Ghenea ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco lo scatto “incriminato” che ha mandato Instagram in tilt per qualche ora

Ogni scatto pubblicato da Madalina Ghenea è una vera e propria manna dal cielo. Tutti i suoi fan aspettano ciò che pubblica come una sentenza, e quando arriva è sempre in grado di stupire e di lasciare senza fiato come la prima volta. In questo caso, ovviamente, non è stata fatta alcuna eccezione in merito.

Modella e attrice originaria della Romania, si è trasferita in Italia in piena età adolescenziale. Più precisamente quando ha compiuto 14 anni. La sua vita è iniziata imparando a suonare il pianoforte, poi è arrivata la danza classica. Successivamente, svariati anni dopo, si sono presentate le prime offerte di lavoro come modella. Ovviamente appena raggiunta l’età “appropriata” per attività di questo tipo. Nata nel 1987, fin da giovane ha avuto modo di lavorare a stretto contatto col mondo dello spettacolo. Tramite comparsate e collaborazioni proficue.

Ha infatti avuto modo di collaborare con Eros Ramazzotti, Raoul Bova e via discorrendo. Insomma, i suoi primi anni sul territorio italiano sono stati a dir poco prolifici. A parlare sono i fatti riportati sulla biografia riguardante la vita privata, come spesso e volentieri accade. Non solo di bellezza esteriore lei si rende protagonista. Infatti risulta molto attiva anche per quanto concerne le tematiche sociali. Risulta infatti ambasciatrice dell’associazione “Artists for Peace and Justice e Hospices of Hope”.

Ma si sa, per quanto si possa essere nobili e devoti all’etica anche nella propria vita privata, anche l’occhio vuole la sua parte. È e sarà sempre così. Il suo impegno sulle tematica più delicate viene ovviamente molto apprezzato, ma probabilmente mai quanto le foto del suo meraviglioso fisico.

Madalina Ghenea è una Dea: scatto da urlo

L’ennesima foto meravigliosa pubblicata da Madalina Ghenea proviene ovviamente dal suo prezioso account di Instagram. Un vestito davvero meraviglioso, sia esteticamente che come design in sé. Gli appassionati di moda e di stile non rimarranno sicuramente delusi, così come i fan che aspettavano con trepidante attesa il suo ennesimo capolavoro.

Si può notare dalle aperture come il suo meraviglioso lato A sia miracolosamente perfetto. Anche di più… Senz’altro invidiabile. Così tanti like e commenti hanno una motivazione ben precisa. Che non va ricercata in chissà quale tematica complessa.