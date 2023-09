Eva Padlock, come non l’avete mai vista: la trasparenza mostra tutto! (Video)

Eva Padlock da non credere, l’ultimo video manda tutti i fan fuori di testa: la modella spagnola con trasparenze super provocanti

Il nome di Eva Padlock è ormai da tempo uno dei più celebri in circolazione sulla community social e non potrebbe del resto essere altrimenti. La splendida modella iberica è un concentrato di bellezza e sensualità con pochi eguali in tutto il mondo e con la sua presenza riesce sempre a illuminare la scena, regalandoci visioni indimenticabili.

Eva è famosa soprattutto tra gli appassionati di motori, per i suoi trascorsi eccellenti. Infatti, ha ricoperto il ruolo di ombrellina sia in Formula Uno che per quanto riguarda il Mondiale di Moto GP. Si trattava, ogni volta, di apparizioni a dir poco celestiali, che non potevano certo lasciare indifferenti tutti gli spettatori dei circuiti, sugli spalti e davanti alla tv. Ovazioni meritatissime per lei, che proseguono ancora oggi, con un profilo Instagram seguitissimo e assolutamente cult per larga parte del pubblico maschile.

Eva vanta ormai quasi due milioni e 200 mila followers, che la accompagnano in tutte le sue avventure, tra vacanze e shooting di lavoro. Il minimo comune denominatore, ovunque la splendida spagnola si trovi, è dato dal suo fascino sublime e incontenibile, del quale ci ha dato dimostrazione anche nel corso di questa estate. Protagonista come non mai, specialmente adesso, con un video davvero vietato ai deboli di cuore.

Eva Padlock, il video che spopola su Instagram: via tutto e curve impossibili, immagini da bollino rosso

Quando ci si mette, Eva è davvero senza limiti e in questo caso non si può che restare senza fiato di fronte a ciò che la influencer mette in mostra. Un breve video, sufficiente però ad alzare le temperature all’inverosimile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ➰Eva Padlock➰ (@evapadlock)

A Eva, di fronte all’obiettivo, piace muoversi in maniera sinuosa e provocante. Quando poi lo fa con una vestaglia trasparente, senza indossare l’intimo al di sotto, le palpitazioni inevitabilmente salgono. Lato A che possiamo ammirare praticamente in purezza, un dettaglio che infiamma la fantasia di tutti. Ma Eva non ha certo finito qui di ammaliarci. Il video prosegue con lei che toglie la vestaglia e resta senza veli, dandoci la schiena. L’attenzione, in questo caso, finisce sul perizoma illegale che incornicia il suo lato B. Poco altro da aggiungere, la rete omaggia Eva di una valanga di like e la riempie di messaggi d’amore, pienamente meritati.