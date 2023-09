Pogba via, destinazione pazzesca

Poche ore mancano alla fine della sessione estiva di calciomercato e un clamoroso colpo di scena potrebbe riguardare il futuro di Paul Pogba

Alla seconda giornata di campionato, in occasione di Juventus-Bologna, c’è stato spazio anche per Paul Pogba. Il centrocampista francese ha fatto il suo debutto stagionale in maglia bianconera. Dal 66′ è sceso in campo per dare una mano ai compagni di squadra e ci è riuscito alla grande. Infatti, poco dopo in mixed zone ha dichiarato: “Sono contento di tornare a fare la cosa che amo di più al mondo”.

Il desiderio manifestato dal giocatore è quello di poter portare nella bacheca della Juventus ancora tanti trofei e riscattarsi dopo diversi momenti di difficoltà riscontrati in occasione della scorsa annata, quella del suo ritorno a Torino, a causa degli infortuni. Questi gli hanno impedito di avere continuità e di confermarsi come un elemento chiave per la mediana, ovvero ciò che si attendeva la società e ciò che speravano i tifosi.

Infatti, il futuro del giocatore è stato uno dei temi dell’estate della Juventus. Lo staff dirigenziale ma anche quello tecnico, capitanato da mister Massimiliano Allegri, hanno studiato a lungo la situazione del centrocampista ex Manchester United e la sua condizione fisica per capire se valesse o meno la pena scommettere ancora sul suo apporto, mentre è giunto già ai 30 anni. Pogba ha fatto di tutto per restare, ha insistito molto ma quasi al gong della sessione estiva di trasferimenti le cose potrebbero cambiare inaspettatamente.

Juventus, Paul Pogba può ancora partire: idea last minute

Secondo le informazioni raccolte da ‘Calciomercato.it’, a tentare il francese e la Juventus potrebbe essere una proposta del Galatasaray. Ottenuta la qualificazione in Champions League, dopo quattro stagioni, la squadra turca intende giocare la competizione restandovi in ballo il più a lungo possibile, perciò vorrebbe rinforzare la rosa ancora con qualche innesto, prima che arrivi il 1 settembre alle 20:00.

Colpi ce ne sono già stati. Il Galatasaray ha confermato Mauro Icardi, ha prelevato Zaha a parametro zero dopo l’esperienza al Crystal Palace, ha tesserato Tete dallo Shakhtar Donetsk. Ma si può fare ancora di più e Pogba è un profilo ideale per esperienza e qualità. L’attuale contratto del francese con la Juventus durerà fino al 2026, quindi bisognerà trovare un accordo economico per il suo cartellino, ma ad oggi Paul Pogba non intende lasciare Torino, a meno che sia la società a insistere e infatti ha già rispedito al mittente allettanti proposte saudite.