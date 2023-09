Roma, altro infortunio per Mourinho: i tempi di recupero

Seppur con un mercato che ha destato tantissimo entusiasmo, la Roma sta facendo i conti con un inizio di campionato davvero da incubo. Ad aggravare ancora di più la situazione arriva la notizia di un altro infortunio per un giocatore fondamentale per Mourinho. Le ultime sui tempi di recupero.

E’ stato davvero da dimenticare fino a questo momento il cammino in Serie A per la Roma, che ha portato a casa un solo punto in tre partite. A finire nell’occhio del ciclone, come è anche naturale che sia, è José Mourinho, reo secondo molti di non aver preparato adeguatamente la squadra. La condizione fisica è il principale capo di imputazione ed in tal senso arriva una notizia che sembra confermare questo fatto. Un altro giocatore, infatti, è andato KO ed ora arrivano le prime indiscrezioni importanti circa i tempi di recupero. E la notizia in tal senso non è delle migliori.

Altro infortunio in casa Roma

Tanti, troppi infortuni stanno accompagnando la Roma sin dal ritiro. In molti hanno puntato il dito contro la preparazione decisa da José Mourinho e dal suo staff. Stavolta a farne le spese è un giocatore chiave nello scacchiere tattico del tecnico portoghese.

Si tratta di Houssem Aouar, che è uscito al 30′ della partita di ieri persa dai giallorossi contro il Milan. Il talentuoso centrocampista ha accusato, per l’ennesima volta nella sua carriera, un forte fastidio ai flessori della coscia sinistra che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Dopo Renato Sanches, dunque, anche un altro innesto della sessione estiva di mercato alza bandiera bianca. E la notizia non può non preoccupare in vista del prosieguo della stagione.

Infortunio Aouar: i tempi di recupero

La carriera dell’ex centrocampista del Lione è stata condizionata in maniera incredibile dagli infortuni che ne hanno frenato l’ascesa. Lo stop contro il Milan è l’ennesimo caso e si tratta di una ricaduta di un risentimento ai flessori. Al momento è difficile stabilire i tempi di recupero, ma la sensazione è che saranno piuttosto lunghi. Nei prossimi giorni, come è normale in questi casi, il giocatore sarà sottoposto ad esami strumentali per capire se ci sono oppure no delle lesioni. Dopo un ottimo inizio di avventura alla Roma, non ci voleva questo stop per Aouar.