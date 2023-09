Bikini e vestaglia sexy: lady Lukaku scalda Roma

La bellissima e famosa compagna di Romelu Lukaku, Megan Thee Stallion, ha deliziato i suoi vari fan con un’altra serie di immagini molto sexy

I risultati negativi accumulati finora dalla Roma targata José Mourinho fanno da contrasto al grande entusiasmo generato dall’arrivo di Romelu Lukaku. I tifosi giallorossi hanno accolto con tanta felicità l’ex centravanti dell’Inter, che alza decisamente l’asticella in ottica futura.

La compagine capitolina deve lottare per la conquista di un posto nella Champions League 2024/25. È un obiettivo imprescindibile, solo così sarà possibile alzare ancora di più il livello della squadra e lottare per traguardi sempre più prestigiosi. I Friedkin ne sono ben consapevoli, così come lo stesso Mourinho. Ad ogni modo, lo Special One sta perdendo sempre più consensi.

Anche l’ultima prestazione contro il Milan è stata alquanto deludente: da parte di capitan Lorenzo Pellegrini e compagni manca la voglia di combattere su ogni pallone, quella che ha sempre contraddistinto le truppe dello Special One. In più, è venuta meno la solida organizzazione difensiva, punto di forza principale del gioco del trainer di Setubal. In questo contesto, l’apporto di Lukaku sul campo diventa ancor più importante ed imprescindibile.

Ora il belga sfrutterà la sosta per ritrovare la miglior condizione fisica, anche se presumibilmente ci vorrà più tempo dato che Big Rom non ha svolto la preparazione estiva col Chelsea. Ci penserà pure la sua splendida compagna a dargli l’energia necessaria e sostenerlo nelle settimane a venire. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Megan Thee Stallion, nuova fidanzata dell’attaccante classe ’93.

I due si sono fatti vedere insieme in occasione del matrimonio di Lautaro Martinez. In realtà, il vero nome della ragazza è Megan Jovon RuthPete. Thee Stallion sta per ‘la stallona’, termine che viene utilizzato da alcuni uomini del Texas per definire le donne sexy. Parliamo di una rapper molto conosciuta a livello internazionale.

Megan Thee Stallion da capogiro in vestaglia: i fan impazziscono

La musica ce l’ha nel sangue, visto che ha seguito le orme della mamma in questo campo. Il talento c’è eccome: Megan, difatti, si è aggiudicata ben tre Grammy Awards e due MTV Music Awards. Il successo è arrivato nel 2019, grazie al fortunato singolo Hot Girl Summer, realizzato con la collaborazione di Nicki Minaj e Ty Dolla Sign.

Anche la collaborazione con Cardi B per la hit WAP le è stata di grande aiuto. Sia Megan che Lukaku fanno parte dell’agenzia discografica e di management di Jay-Z. La rapper texana, nata il 15 febbraio del 1995 a San Antonio, vanta pure una laurea in amministrazione dei servizi sanitari. Insomma, è una ragazza molto tosta ed intraprendente. Il suo mito assoluto in ambito musicale è Beyoncé.

Sul proprio profilo Instagram è particolarmente attiva: presenta una vastissima fan base da 31,3 milioni di followers. Numeri pazzeschi, che certificano il suo successo mondiale. Di frequente posta contenuti che esaltano la sua straripante bellezza. Qualche giorno fa, ad esempio, ha pubblicato un carosello di scatti estremamente sexy. Tutina che lascia senza fiato, bikini e pure una vestaglia molto aperta. Curve pazzesche, da capogiro… Diciamo che Lukaku non se la passa poi tanto male.