Neymar: Al PSG inferno, ora racconta tutto

Un doppio addio che era già preannunciato. Neymar e Messi hanno lasciato il PSG per vivere una nuova avventura differente: che inferno, la verità

Il peggio è ormai passato: la delusione è stata messa da parte per vivere un nuovo inizio entusiasmante. Neymar si è aperto totalmente svelando quello che succedeva nello spogliatoio dei parigini nell’ultima stagione. Il campione brasiliano ha parlato anche di Messi, suo ex compagno di squadra ed amico nella vita di tutti i giorni. Un riconoscimento importante per poi soffermarsi su quanto avvenuto ultimamente: i due hanno optato per nuovi progetti avvincenti andando molto lontano da Parigi.

Un’estate infernale anche in casa PSG con gli addii dei top player, Messi e Neymar, che hanno abbandonato il progetto dei parigini per andare altrove. Il campione argentino è volato in MLS vestendo la maglia dell’Inter Miami per continuare a segnare gol decisivi; il brasiliano è diventato un nuovo giocatore dell’Al-Hilal Saudi Club.

Neymar, tutta la verità anche su Messi: cos’è successo?

Dopo gli anni d’oro vissuti al Barcellona, i due campioni si sono ritrovati a Parigi insieme a Mbappe per cercare di vincere la Champions League. Il trionfo in campo internazionale, però, non è arrivato per separarsi definitivamente poche settimane fa per vivere nuove avventure altrove. Un addio che è stato molto pesante per Neymar, che è tornato così sull’accaduto: un momento davvero infernale per i due amici.

Così lo stesso Neymar ha svelato ai microfoni de L’Equipe i mesi tormentati vissuti in casa parigina. Ha esaltato anche l’ultima stagione entusiasmante di Messi: “Ero molto felice per lui anche se sapeva tutto”. Poi ha aggiunto senza giri di parole cos’è successo in casa PSG: “E’ andato in paradiso con l’Argentina, ha vissuto l’inferno a Parigi. Lui e io abbiamo passato l’inferno. Ci siamo arrabbiati per niente. Siamo campioni, cerchiamo di scrivere la storia. Abbiamo giocato ancora insieme per scrivere ancora la storia, ma purtroppo non ci siamo riusciti”.

Un momento decisivo per andare a vivere altrove lasciando il PSG. Insieme hanno provato a vincere la Champions League per portarla per la prima volta sotto la Tour Eiffel: alla fine è rimasto il campione francese, Kylian Mbappe, messo per un breve periodo anche fuori rosa per il mancato rinnovo contrattuale. Non solo calciatori di fama mondiale, ma anche semplici esseri umani con le loro emozioni contrastanti.

