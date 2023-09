Milan, clamoroso retroscena di mercato!

Il Milan ha chiuso un grande calciomercato estivo rinnovando la rosa proprio dove serviva a Stefano Pioli. Intanto spunta anche un retroscena sul mancato arrivo di un altro laterale mancino

L’avvio di stagione del Milan è stato fin qui eccezionale, con tre vittorie in altrettante gare di campionato. Un grande impatto quello della squadra di Stefano Pioli che sta offrendo un calcio frizzante, propositivo e con parte dei nuovi acquisti già ampiamente nel vivo della manovra.

La sessione estiva di trasferimenti ha infatti consentito all’allenatore rossonero di avere a disposizione una rosa molto più ampia e ricca di talento ed alternative valide in ogni zona del campo. L’ultimo squillo è stato Luka Jovic, che andrà a ricoprire il ruolo di vice Giroud, eppure gli ultimi giorni di mercato avrebbero potuto portare in dote anche un altro calciatore.

Al netto dei discorsi offensivi, il ‘diavolo’ aveva messo nel mirino anche un’alternativa di lusso a Theo Hernandez, che si conferma assoluto padrone della fascia sinistra. Grande avvio stagionale anche per il francese, in gol alla seconda giornata ed un grande fattore offensivo anche nel successo esterno sulla Roma.

Tra i calciatori accostati al Milan come vice Theo c’era anche il croato Borna Sosa, laterale di piede sinistro croato classe 1998 con un passato in patria alla Dinamo Zagabria prima della buona esperienza allo Stoccarda tra il 2018 e il 2023. Questa estate infatti, al netto degli avvicinamenti al Milan, Sosa ha cambiato squadra proprio al fotofinish, intavolando una nuova avventura in Olanda, con la casacca dell’Ajax.

Calciomercato Milan, il retroscena sulla fascia sinistra: cosa è successo con Borna Sosa

Borna Sosa ha rappresentat0 un’idea degli ultimi giorni di calciomercato per il Milan, che avrebbe avuto bisogno di una buona alternativa di gamba e qualità a Theo Hernandez, che è probabilmente il titolare più complesso da andare a sostituire nelle eventuali rotazioni di Pioli.

I rossoneri avevano preso il croato in considerazione formulando persino un’offerta allo Stoccarda, e ritenuta però troppo bassa da parte del club teutonico che ha quindi optato per un altro tipo di strada. La proposta è stata quindi rispedita al mittente, con il Milan che ha quindi desistito.

Dal canto suo Borna Sosa ha cambiato comunque maglia finendo per accasarsi all’Ajax e dopo aver peraltro anche giocato due spezzoni di partita con lo Stoccarda in questo primo scorcio di stagione. Il croato ha chiuso la passata annata con 2 gol e 7 assist in Bundesliga.