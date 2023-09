Esonero Mourinho, caos totale a Roma: cosa sta succedendo

Caos totale alla Roma dopo aver cominciato in malo modo la stagione. Ecco cosa sta succedendo nella Capitale

La Roma ha visto il proprio campionato partire a dir poco in salita. Solo un punto in tre gare, contro avversari (Milan a parte) sicuramente alla portata.

Le prestazioni della squadra sono inversamente proporzionali all’entusiasmo dei tifosi, sempre più crescente e capaci di mandare sold out l’Olimpico ad ogni gara casalinga, in campionato come in coppa. Gran calore i supporters l’hanno mostrato anche per l’arrivo di Romelu Lukaku, salutato come un grandissimo colpo.

Ma sul campo la Roma non ha entusiasmato come ci si attendeva, e sono diversi gli elementi sul banco degli imputati. A partire dalla società con cui Mourinho non sembra avere un grande feeling.

I problemi partono da lontano, dalle passate stagioni. La condizione fisica precaria fa il resto, con i calciatori in campo che sembrano tutti lontani dalle loro migliori performance.

La differenza di valori con il Milan è sembrata netta, sebbene sulla carta ci sia ma non in maniera così marcata. Ecco dunque che si aprono due settimane di lunghe riflessioni a Trigoria.

Caos totale a Roma, Mourinho rischia l’esonero?

Entrando nel dettaglio della diatriba tra Mourinho e la società, c’è da sottolineare come alcune decisioni in sede di mercato non sono piaciute allo Special One che si aspettava, Lukaku a parte, migliori rinforzi nell’intera rosa. Soprattutto in difesa dove la squadra, giocando a tre, sembra ad oggi essere molto corta lì dietro. Ma d’altra parte le frecciatine di Mou alla dirigenza sono partite molto tempo fa, quando ad ogni conferenza o intervista, l’ex Inter sottolineava sempre che si aspettava di più. Ovvero una maggior crescita per far sognare i tifosi e che allo stato attuale non poteva illuderli.

Critiche che non sono mai mancate nemmeno al mondo arbitrale. Il non presentarsi davanti ai microfoni né in conferenza né in tv dopo la sconfitta con il Milan sono indicative in tal senso. Con chi ce l’aveva lo Special One? Gli arbitri? La dirigenza per non aver rinforzato a dovere la squadra? Chissà. Sta di fatto che settimana dopo settimana troviamo un Mou sempre più silente.

E la società, da parte sua, non ha preso per nulla bene queste uscite, soprattutto se i risultati sono questi. Attualmente il tecnico portoghese non rischia l’esonero ma di certo a Roma c’è un gran caos. E soprattutto in caso di ulteriori risultati negativi alla ripresa del campionato dopo la sosta, la situazione potrebbe precipitare. A quel punto nessuno scenario può essere escluso, nemmeno una separazione tra Mou e la Roma.