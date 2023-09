Non solo Arabia: ecco i mercati ancora aperti

Non è solo l’Arabia Saudita a far paura al calcio italiano, altri mercati sono aperti per insidiare ancora la Serie A.

Il calciomercato si è fermato solamente in Serie A e nelle leghe europee maggiori, ci sono altre nazioni che vanno avanti e hanno anche tanto denaro da poter investire in Italia, occhio alle date per gli ultimi colpi.

Mai come in questa stagione il pericolo per i tifosi può arrivare un po’ dovunque. Le frecce nemiche sono quelle di un mercato che in tutto il mondo ha usi e costumi diversi, ma con una peculiarità in comune: puntare l’Italia per gli acquisti.

In Arabia Saudita lo sanno bene, la Serie A è un market aperto con le giuste offerte. Sino al 7 settembre spazio ancora per qualche altro colpaccio degli sceicchi, ma la concorrenza delle altre nazioni sta alzando il tiro proprio nelle ultime ore a ridosso.

Geografia del calciomercato, le altre scadenze

Le big vogliono cedere i fuori rosa, i club medio-piccoli invece fare qualche incasso insperato. Con questi propositi ecco come è osservata bene la lista delle scadenze del mercato, c’è un mercato da tenere in mente per il futuro, ovvero quello del Belgio, chiude il 6 settembre. In passato non sono mancati gli affari in entrata e in uscita, è un campionato che interessa ai club di media fascia e, allo stesso, può essere attrattivo per quei calciatori che cercano un posto nelle coppe.

A pochi chilometri di distanza, ecco la Svizzera al 7 settembre, in contemporanea proprio con l’Arabia Saudita. Diverse le proporzioni, ma un vantaggio in più per i club italiani: gli elvetici non hanno più uno status extracomunitario, possono muoversi liberamente. È un mercato che fa gola in Serie B, qualche calciatore svizzero potrebbe essere utile a stagione in corso, avendo già iniziato molto prima la preparazione fisica.

Rimanendo in Europa, c’è una deadline ancora più ampia in Grecia, sino al 11 settembre è possibile fare tesseramenti. Anche in questo caso vale la regola per il Belgio: qualche affare utile si può trovare, il blasone dei club del Pireo può essere ancora importante. Ancora più lontana la data di chiusura per la Turchia al 15 settembre: in questo caso l’attenzione raddoppia, in casa Galatasaray c’è sempre grande fermento verso la Serie A.

Il trasferimento di Pogba è stato derubricato a fake news, ma i giallorossi potrebbero ugualmente pescare in Italia qualche nome eccellente come Kjaer. Per chi è tentato invece da un’avventura estrema occhio alla Yemen, ci sono ancora ottanta giorni per definire un trasferimento.