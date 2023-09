Calciomercato: David Luiz dice sì, firma a zero con i bianconeri

David Luiz a sorpresa è ormai prossimo a lasciare il Flamengo per ritornare in Europa a parametro zero. E la firma con i bianconeri è ad un passo.

David Luiz dopo una breve esperienza in Brasile ha voglia di Europa. Il calciatore non ha assolutamente dimenticato il Vecchio Continente sarebbe già al lavoro con il suo entourage per svincolarsi dal Flamengo e provare ad iniziare una nuova esperienza nel calcio europeo con la volontà di dimostrare di essere in grado di poter ancora competere per alti obiettivi.

In particolare, David Luiz sarebbe in contatto con un club bianconero per cercare di trovare l’accordo anche a calciomercato chiuso. Per farlo è pronto a svincolarsi dal Flamengo nel giro di pochi giorni.

Mercato: prendono David Luiz, ecco con chi firma

Il futuro di David Luiz sembra essere ormai segnato anche se, come detto in precedenza, prima ci deve essere l’accordo con il Flamengo per rescindere il contratto. Sono in corso i contatti tra giocatore e club brasiliano per arrivare ad un accordo e consentire allo stesso difensore di avversare il suo sogno di ritornare a calcare i campi del Vecchio Continente. Si stanno facendo tutte le valutazioni del caso, ma alla fine si arriverà alla fumata bianca.

In particolare, David Luiz è intenzionato ad andare a giocare nel Besiktas e si tratterebbe di un colpo di calciomercato importante. E per questo motivo, stando a quanto riferito da Fanatik, il club turco sta spingendo per arrivare ad una intesa. Vedremo naturalmente cosa succederà e se alla fine ci sarà o no questa possibilità.

Il calciatore è comunque pronto a dire di sì a questo progetto, ma si tratta di una opzione destinata ad entrare nel vivo solamente dopo aver rescisso con il Flamengo. Senza la fumata bianca è impossibile considerando la volontà del club di non spendere dei soldi per arrivare al difensore.

Ultime David Luiz: il Besiktas ci pensa

Il Besiktas non ha nessuna intenzione di mollare David Luiz e sono in corso tutte le valutazioni del caso per capire se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca. In caso di svincolo con il Flamengo, allora si può parlare di affare destinato a concludersi. Altrimenti niente da fare e si dovrà rimandare il suo ritorno in Europa.