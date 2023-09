Gregoraci on fire: Santorini ai suoi piedi

Non è ancora finita l’estate per le vip, in questo caso è Elisabetta Gregoraci che rilancia la sfida della bellezza sui social.

La conduttrice tv si gode gli ultimi giorni di vacanze estive, mostrandosi senza dubbio in forma agli occhi dei fan. La prossima stagione sarà un altro grande trampolino di lancio.

Ha passato un’estate nelle piazze italiane e si sta concedendo ora un surplus di vacanze che mette di buon umore anche i fan sui social. Elisabetta Gregoraci è ormai una presenza fissa sul web, le sue foto diventano spesso virali ed è così sempre più un personaggio trasversale, che piace al pubblico femminile e maschile.

La conduttrice sa di avere un pubblico affezionato, è sempre tra le vip più importanti di Italia. Il seguito social conferma come c’è grande attenzione, nella prossima stagione televisiva potrebbero aprirsi nuovi progetti e intanto si ricarica direttamente in Grecia, a Santorini.

Gregoraci al top della forma

Ha vissuto gli ultimi mesi in grande corsa, spostandosi da una parte all’altra dell’Italia per condurre le trasmissioni musicali, ed ha sempre regalato un sorriso ai fan. In questo caso, si è spostata direttamente in Grecia, con la location di Santorini che diventa così il posto magico per la sua estate da visitare insieme al suo nuovo compagno. In mezzo a un panorama importante, spicca proprio la bellezza di Elisabetta Gregoraci, difficile resistere per i fan.

Foto che diventano virali a confermare come sia in splendida forma, una donna che ormai sa essere ammaliante e sa come far presa sul pubblico. I dati confermano come sia tra le più cercate del web, spesso è in trend topic per le sue foto che conquistano soprattutto la parte maschile, da sempre innamorata della conduttrice di Soverato. Così, anche sui social sta avendo il suo boom, sfiorando i due milioni di fan su Instagram e prossimamente farà cifra tonda, e ci sarà ancora da festeggiare mostrando altre foto stuzzicanti.

La conduttrice è pronta a nuove sfide, ormai è una protagonista delle scene da venticinque anni. Nel 1997 partecipò a Miss Italia partendo dalla Calabria, per andare sempre più in alto, passando per le sfilate di moda e cominciando a frequentare il mondo televisivo con conduzioni e partecipazioni importanti raccolte nel tempo. Nonché con una bellezza che l’ha sempre accompagnata e diventata sempre più il suo punto di forza.