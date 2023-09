Bastonata per Messi e Neymar: il top player non ha pietà

Arriva la bastonata nei confronti di Messi e Neymar da parte di un top player, il quale non avuto alcuna pietà sui due assi sudamericani

Parole pesanti dell’ex campione di calcio, risultato molto critico su entrambi per alcune loro dichiarazioni rilasciate da ambedue nel recente passato.

Qualche giorno fa si è conclusa la sessione estiva di calciomercato, anche se in alcune parti del mondo è ancora aperta. Tra i vari movimenti di mercato, il PSG ha cambiato molto tra acquisti importanti e cessioni eccellenti.

Del super tridente offensivo è rimasto solo Mbappe, con l’asso francese attirato a sua volta dalle sirene del Real Madrid. I parigini hanno infatti perso Neymar, tra i tanti calciatori approdato al campionato arabo, mentre Lionel Messi si è trasferito direttamente negli U.S.A all’Inter Miami. Tali partenze hanno alimentato delle polemiche nei giorni scorsi.

Messi e Neymar: l’ex campione li massacra

Secondo l’argentino, il clima a Parigi non era dei migliori, il più volte Pallone d’Oro ha infatti espresso tali parole: “Esperienza negativa, alla fine non volevo lasciare Barcellona, mi sono dovuto adattare in una città e per me è stata difficile, invece a Miami mi sento a mio agio con molti latini presenti e l’accoglienza con la quale mi hanno ricevuto”.

A distanza di qualche giorno, il suo ex compagno al Barcellona ed al PSG, vale a dire Neymar, ha confermato ed al tempo stesso rincarato la dose. Queste le dichiarazioni del fantasista brasiliano: “Ci hanno fatto passare a me e Messi l’inferno“.

Ne ha colto l’occasione Robert Pires, campione del Mondo ’98 e d’Europa nel 2000 con la Francia, colonna dell’Arsenal prima e del Villarreal negli anni successivi, nel 2014 appese gli scarpini al chiodo dopo l’esperienza in India con la maglia del Goa. L’ex esterno non ha apprezzato le parole fuori luogo dei due calciatori avvenute una volta cambiato aria, oltre al loro atteggiamento, facendo riferimento al suo passato da calciatore.

Intervistato a Canal +, ecco le parole di Robert Pires nei confronti di Messi e Neymar dopo le loro affermazioni: “Messi e Neymar ono dei piagnoni, non sanno gestire la pressione come facevamo ai nostri tempi. Siamo stati tutti criticati, anche a me è successo. Ricordo quando arrivai all’Arsenal mi schifavano, poi ho continuato a lavorare ed alla fine il lavoro ha dato i suoi frutti“.