La Juve non ci punta più: Pogba emarginato

Il nuovo stop di Paul Pogba costringe la Juve a fare delle opportune riflessioni sul centrocampista francese

Tutti i tifosi juventini hanno mantenuto il fiato sospeso dopo aver visto Paul Pogba zoppicare al termine della gara di Empoli, vinta 2-0 dagli uomini di Allegri grazie alle reti di Danilo e Chiesa.

Anche le parole del tecnico livornese nel post-partita (“Ha sentito una fitta”) non lasciavano presupporre nulla di buono. Invece, per fortuna, gli esami non hanno fatto emergere lesioni. Pogba ha riportato solo un sovraccarico muscolare che lo obbligherà a svolgere qualche giorno di lavoro differenziato. La speranza è di riaverlo già a disposizione per il match contro la Lazio all’Allianz Stadium in programma il 16 settembre.

Nonostante questa buona notizia sono in molti a esprimere comunque delle perplessità sulle condizioni fisiche dell’ex calciatore del Manchester United. Da quando è tornato alla Juventus (nell’estate 2022, ndr) il Polpo ha disputato solo qualche spezzone di gara proprio a causa delle continue noie muscolari successive all’operazione al ginocchio.

Quest’ultimo stop è arrivato proprio quando si pensava che il francese stesse riuscendo a tornare a buoni livelli. Nel match contro il Bologna è partita dal suo piede l’azione che ha poi portato al pari di Vlahovic, mentre con l’Empoli il numero 10 ha fatto vedere giocate di spessore ed è anche riuscito ad andare in gol, poi annullato per fuorigioco dell’attaccante serbo.

Pogba, la Juve si è stancata: l’ennesimo infortunio allontana il francese

Tuttavia, il nuovo fastidio muscolare torna a sollevare molti dubbi sull’effettivo recupero di Pogba. Stefano Agresti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha detto ai microfoni di Radio Radio che probabilmente non è più soltanto una questione fisica, ma anche mentale. Per Agresti l’ex centrocampista dei Red Devils sembra condizionato in tutti i movimenti che compie per paura di farsi male di nuovo.

Il giornalista ritiene che la Juve debba andare avanti senza pensare a Pogba e fare come se il francese non ci fosse, dato che al momento non è possibile fare affidamento su di lui. Un’opinione condivisa anche da molti tifosi della Juventus, che sui social in queste ore hanno espresso tutto il loro disappunto per l’ennesimo stop del Polpo.

Non è certo un caso se continuano a circolare voci di una possibile separazione tra Pogba e i bianconeri. Il francese percepisce uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione che ‘cozza’ con la politica di spending review portata avanti dalla società e da Cristiano Giuntoli. I prossimi mesi saranno decisivi per capire meglio il futuro di Pogba: Turchia e Arabia sono sempre dietro l’angolo.