L’ultimo acquisto è un altro segnale: mister con le ore contate

Acquisto a sorpresa per una delle squadre europee più vincenti dell’ultimo decennio. Nonostante le rimostranze del tecnico, infatti, la dirigenza ha deciso di avallare il ritorno del calciatore

L’allenatore si era esplicitamente esposto sull’eventuale ingaggio del calciatore che già in passato aveva vestito la maglia del club. Lingaggio potrebbe essere un messaggio di addio proprio nei confronti del tecnico attualmente in carica.

Secondo la dirigenza, infatti, l’opportunità che si è presentata aveva quasi i connotati di affare irrinunciabile, e per questo, ha deciso di proseguire con la trattativa nonostante l’allenatore non fosse d’accordo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico si trova appeso un filo e l’acquisto di un calciatore non voluto in organico potrebbe testimoniare la posizione quanto mai incerta dell’allenatore che fino a qualche mese fa si trovava impegnato a conquistare trofei.

La sessione estiva di calciomercato non smette mai di regalare sorprese. A distanza di giorni dalla chiusura ufficiale della finestra continuano a riempire le prime pagine trattative sfumate e altre sempre più chiacchierate. Uno degli affari che più si è prolungato nel corso del mercato estivo è quello riguardante un campionissimo sul viale del tramonto.

Società contro allenatore, Sergio Ramos mette in disaccordo tutti: aria di addio?

Com’è noto, Sergio Ramos non ha rinnovato il contratto con il Paris Saint Germain ed era libero di accasarsi a parametro zero nel suo nuovo team. Dopo alcune voci sull’interesse dell’Inter Miami di Leo Messi, sono rimaste in piedi fino alla fine due possibilità: l’avventura saudita all’Al Ittihad e il romantico ritorno al Siviglia.

L’ex difensore del Real Madrid, infatti, ha mosso i suoi primi passi nella cantera andalusa e, dopo una lunga carriera fatta di trofei, meditava di far ritorno a casa prima di appendere le scarpette al chiodo.

Nel suo desiderio di ritornare dove tutto era partito, però, ha trovato un ostacolo: José Luis Mendilibar, tecnico del Siviglia e vincitore dell’ultima Europa League.

Mendilibar si era dichiarato contrario all’arrivo di un calciatore che, secondo la sua opinione, ha già dato il meglio in carriera e, dunque, veniva ritenuto non funzionale al proprio progetto.

In un primo momento la trattativa si era arenata, ma negli ultimi giorni Siviglia e Ramos hanno chiuso un accordo su base annuale.

Il tutto nonostante Mendilibar avesse palesato dei dubbi circa la condizione fisica dell’ex Real e PSG. Dalla Spagna, però, c’è chi legge questa mossa come un avviso al tecnico, reo di aver iniziato la stagione nel peggiore dei modi: sconfitta in tre match su tre di Liga e battuta in Supercoppa Europea dal Manchester City.

