Tifosi della Roma di stucco: l’ex giallorosso attacca Mourinho

Inizia nel peggiore dei modi la stagione della Roma, che attualmente si trova con un solo punto in classifica dopo le prime tre giornate di campionato.

Peggio non poteva iniziare la stagione per i giallorossi. Dopo il pareggio interno nella prima contro la Salernitana, gli uomini di Mourinho hanno rimediato due sconfitte contro Verona e Milan, generando malumore soprattutto nei tifosi.

Nonostante il mercato abbia visto acquisti dalla grande qualità, con il colpo Lukaku messo a segno pochi giorni prima del gong, la Roma non sembra trovare la quadra giusta in campo. Per i tifosi e non solo, il responsabile è José Mourinho, accusato di non dare gioco alla sua squadra.

Sono molte, infatti, le critiche che lo special one sta ricevendo in questi giorni, anche dagli addetti ai lavori. A tal proposito, un ex giallorosso si è espresso con fermezza riguardo la situazione del club capitolino.

Non c’è pace per Mourinho, Sabatini sicuro: ” La sua gestione è molto delicata”

José Mourinho sta vivendo il suo momento peggiore da quando siede sulla panchina della Roma. Gli ultimi risultati ottenuti, infatti, hanno fatto storcere il naso a molti.

Della sua situazione ne ha parlato l’ex direttore sportivo giallorosso Walter Sabatini, intervenuto ai microfoni della trasmissione TvPlay in onda su Twitch. Proprio per quanto riguarda il momento del tecnico portoghese, Sabatini ha affermato che “nel calcio ogni opinione ha spazio, io non credo che Mourinho sarà un problema ma la sua gestione è molto delicata. Poi alla fine porterà i risultati a casa, ma non mi sento di contraddire Lo Monaco. Lui non spara a zero, avrà fatto le sue considerazioni per dire certe cose su Mourinho”.

Sabatini si è soffermato anche sul metodo di gioco giallorosso, sostenendo che “alla Roma manca di trovare linee di passaggio e trame di gioco, devono ancora lavorare molto. Hanno preso Lukaku e gli consentirà di cambiare un po’ di temi, ci sarà una proliferazione di possibilità offensive. Sono un po’ involuti però, bisogna lavorare in settimana”.

Per José Mourinho, quindi, è tempo di dare delle risposte sul campo partendo già dalla gara contro l’Empoli alla ripresa del campionato. L’acquisto di Romelu Lukaku aiuterà certamente il tecnico, che dovrà essere bravo a dare un’identità di gioco alla squadra. La piazza è impaziente, e la sensazione è che Mourinho si giochi molto nel prossimo mese prima della nuova sosta.