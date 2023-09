Assalto a Barella: scambio da 90

Clamoroso scenario di mercato in vista: il centrocampista sardo è finito nel mirino della big, che vorrebbe intavolare uno scambio

La stagione 2023/24 è iniziata ormai da diverse settimane e, tra conferme e sorprese, ha già fornito i suoi verdetti. In Italia la supremazia di Inter e Milan appare già evidente, con Napoli e Juve già a rincorrere. Nella Liga il Real Madrid vola a punteggio pieno, inseguito dal Barcellona a sole due lunghezze di margine. In Premier League invece il Manchester United accusa già un ritardo di 6 punti dai rivali cittadini, capaci di vincere 4 gare su 4.

Già, lo United. Sono ormai anni che la proprietà Glazer spende sul mercato un’incredibile quantità di milioni. Senza che però i risultati siano stati proporzionali agli impegni economici assunti. Uno degli acquisti più onerosi dei Red Devils, quel Jadon Sancho arrivato dal Dortmund nel luglio del 2021 per 85 milioni di euro, ha finora deluso le attese.

Sempre sul punto di esplodere ma mai capace di garantire quella continuità e quella affidabilità necessarie per solamente pensare di ambire ad una maglia da titolare nel glorios club britannico. Vittima di una confusione nel progett tecnico che l’allenatore ten Hag a provato a razionalizzare dal suo arrivo in città, il gioiellino inglese sembra essere già uscito dalle grazie del manager olandese. Che in questo avvio di stagione lo ha impiegato per soli 76′ in campo. Il club d’Oltremanica starebbe allora pensando ad un clamoroso ribaltone.

Barella, ecco la pazza idea dello United

Approfittando del già conosciuto interesse mostrato per Nicolò Barella, sul quale ha messo da tempo gli occhi anche il Liverpool, lo United starebbe pensando al clamoroso scambio di mercato col club meneghino. Ovviamente non potrebbe trattarsi di un affare alla pari, visto che la valutazione dell’ex Dortmund è scesa considerevolmente dopo le ultime due stagioni con la pesante maglia dei Diavoli Rossi addosso.

L’idea di ten Hag, che per inciso adora il centrocampista sardo – il quale per caratteristiche si adetterebbe benissimo al ritmo del calcio della Premier – sarebbe quella di mettere sul piatto Sancho per abbassare il cash necessario all’acquisto del nazionale azzurro.

Ed è proprio qui, su questo terreno, che arriverebbero le difficoltà per la società britannica. Marotta, pur non considerando del tutto incedibile Barella, ha sempre dichiarato di prendere eventualmente in considerazione solo proposte che non prevedano l’inserimento di contropartite tecniche. Anche perchè, nel caso specifico, lo stipendio milionario di Sancho mal si adatterebbe alle finanze nerazzurre.

