Juve, cambia il capitano: cosa succede nelle gerarchie di Allegri

Con l’addio di Leonardo Bonucci la fascia da capitano della Juventus ha un nuovo padrone: la scelta di Massimiliano Allegri

Il successo di Empoli ha rilanciato le ambizioni della Juventus e ha confermato che la squadra è tutta con Allegri. Il tecnico aveva ricevuto già le prime pesanti critiche dopo il deludente pareggio casalingo con il Bologna, ma la vittoria in terra toscana sembra aver confermato la piena fiducia nei confronti del livornese anche da parte dei suoi uomini.

Le critiche ad Allegri, in quest’ultimo periodo, hanno riguardato anche la partenza di Leonardo Bonucci, che ha lasciato la Juventus dopo 12 stagioni per cominciare una nuova avventura all’Union Berlino. Il difensore era stato messo fuori squadra dalla Juve e molti tifosi sono convinti che sia stata una scelta di Allegri, che non ha mai avuto un buon rapporto con Bonucci.

Con l’addio del difensore azzurro c’è stato un ulteriore cambiamento, anche se in questo caso la scelta è stata accolta con favore dai tifosi juventini. Stiamo parlando della fascia di capitano, che è passata da Bonucci a Danilo in seguito alla cessione del difensore di Viterbo. Si tratta di un evento storico per la Signora, dato che negli ultimi 60 anni nessun giocatore straniero era mai riuscito a diventare capitano della Juve.

Allegri cambia, il nuovo capitano è Danilo: i tifosi approvano

L’ultimo straniero in ordine di tempo a indossare la gloriosa fascia era stato Omar Sivori: il campionissimo argentino, naturalizzato italiano, fu capitano bianconero dal 1963 al 1965. Dopo Sivori l’onore è toccato a Castano, Salvadore, Anastasi, Furino, Scirea, Cabrini, Brio, Tacconi, Roberto Baggio, Vialli, Conte, Del Piero, Buffon e Chiellini, fino ad arrivare appunto a Leonardo Bonucci.

Danilo capitano è una mossa che ha convinto tutti i tifosi, che in questi anni difficili per la Signora hanno apprezzato non solo le qualità tecniche del difensore brasiliano, ma anche la grinta e l’attaccamento alla maglia che ricorda molto quello degli altri capitani che hanno scritto la storia del club. Quando arrivò alla Juve, nel 2019, dopo lo scambio con Cancelo, in molti erano diffidenti sulla bontà dell’operazione, ma con il passare del tempo Danilo è riuscito a guadagnare sempre più consensi con le ottime prestazioni e con la massima professionalità.

Un legame, quello con la Juventus, reso ancora più forte da quanto accaduto a Empoli: dopo il suo gol, che ha portato in vantaggio i bianconeri, l’ex difensore del Manchester City è andato a esultare sotto la curva dei tifosi ospiti mostrando la maglia numero 6, proprio quella appartenuta a Gaetano Scirea. Al termine della gara Danilo ha regalato la propria maglia a Riccardo Scirea, figlio dell’indimenticabile Gaetano: uno splendido omaggio a 34 anni dalla scomparsa del grande campione bianconero.