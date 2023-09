Fuori rosa e rescissione: il club ha deciso

Non rientra più nei piani e tra le preferenze del nuovo allenatore: il suo destino è già deciso, fuori rosa e rescissione del contratto

Non è sempre facile dire addio a una squadra dopo anni di onorata carriera e di partite giocate ad altissimo livello, ma il tempo di salutare tutti è sempre dietro l’angolo, a maggior ragione quando la guida tecnica impone gerarchie differenti.

Sembra essere il caso di un portiere che in Premier League ha scritto la storia sebbene non abbia alzato nessun trofeo con la fascia al braccio da capitano, sia in Inghilterra che in Europa. Stiamo facendo riferimento alla delicata situazione di Hugo Lloris, portiere in questo momento che non ha futuro in casa Tottenham su decisione del nuovo allenatore Ange Postecoglu.

Dopo l’addio di Harry Kane, i tifosi degli Spurs stanno per salutare un altro pilastro come il portiere francese che a Londra ha trovato la strada sbarrata davanti a sé in seguito all’esplosione dell’ex Empoli Guglielmo Vicario.

Tottenham, Lloris fuori rosa: le opzioni sul tavolo

Lloris non è un portiere qualunque, specialmente in casa Spurs grazie alle sue 444 partite giocate tra Premier League, FA Cup, Carabao Cup e Champions League. Ma con l’arrivo di Postecoglu le cose sono nettamente cambiate tant’è che il francese sta da mesi cercando una sistemazione a lui congeniale visto che il suo contratto con i londinesi scadrà tra un anno, nel giugno 2024.

Non molte settimane fa, l’ex campione del mondo francese ha rifiutato la Lazio dove aveva un posto da titolare assicurato, mentre non mancano i corteggiamenti provenienti da Arabia Saudita e Turchia dove il mercato è ancora attivo. Su di lui c’è stato anche il Nizza, club di cui è tifoso sin da bambino e dove è cresciuto, ma l’offerta arrivata in extremis non ha soddisfatto la proprietà.

L’unica cosa certa è che il portiere, se non dovesse accettare le offerte da campionati con ancora il mercato attivo o prolungare il suo contratto – ipotesi molto difficile, Lloris difficilmente accetterà di fare il terzo portiere – rischia di finire fuori rosa almeno fino a gennaio, quando si aprirà la finestra invernale. Daniel Levy, patron degli Spurs, secondo quanto riferito dal Guardian, avrebbe detto parlato di persone col 37enne che rischia appunto di finire ai margini della società. Un finale questo che sarebbe fin troppo severo per un portiere che ha indossato la maglia del Tottenham per ben undici anni consecutivi.

