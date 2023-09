Intreccio con Griezmann, affare Juve da 40 milioni

Griezmann si ritrova al centro di un’operazione di mercato clamorosa legata alla Juventus, per un valore complessivo di 40 milioni di euro

40 milioni e un’operazione molto ambiziosa e intrigante. Sono questi gli ingredienti rivelati dalla stampa spagnola, a partire dal sito di calciomercato Fichajes.net, e che vedono al centro di tutto Antoine Griezmann. L’attaccante francese si è lasciato ormai alle spalle la cocente delusione di Barcellona, e con il suo ritorno all’Atletico Madrid ha ritrovato la forma migliore. L’anno scorso, per lui, è valso in totale 16 gol e 19 assist, ed è già partito forte anche in questa stagione.

Ma dalla Spagna fanno sapere che questo potrebbe essere il suo ultimo anno con la maglia dei Colchoneros. Griezmann spegnerà a marzo 33 candeline, e da tempo avrebbe in mente di cambiare aria, per cui potrebbe lasciare l’Atletico già la prossima estate. Per il momento, l’attaccante transalpino punta ovviamente a ottenere il massimo con la squadra iberica, ad esempio provando a conquistare un titolo che manca da due stagioni ormai. Ma il suo futuro potrebbe essere altrove.

A Madrid, Griezmann ha ripristinato il suo status di stella internazionale, anche se oggi, per ragioni anagrafiche, non ha più la stessa efficacia di un tempo. Resta però un trequartista di valore assoluto che potrebbe far gola a molti club in giro per il mondo, anche se l’ostacolo principale è ovviamente quello economico. L’Atletico lo paga infatti, oggi, 12,5 milioni di euro all’anno: non poco, per un giocatore che ha comunque abbondantemente superato la trentina.

Griezmann lascia l’Atletico: operazione da 40 milioni per la Juventus

I media spagnoli fanno sapere che l’uscita del francese dai Colchoneros andrebbe allora a coinvolgere la Juventus, anche se non come possibile acquirente dell’attaccante. Griezmann sembra infatti destinato alla MLS, dove potrebbe ricevere un lauto stipendio e un posto da vip nel campionato locale. Ma a questo punto Diego Simeone avrebbe bisogno di un sostituto per la sua stella, un ruolo che sarebbe dovuto spettare a Joao Felix, se il portoghese non avesse deluso le aspettative. Al suo posto, la nuova pista conduce a Federico Chiesa.

Non si tratta proprio di un trequartista, ma piuttosto di un’ala, ma nonostante questo l’attaccante bianconero intriga il Cholo. Il suo talento è indiscutibile, e dopo le difficoltà post infortunio Chiesa sembra tornato adesso al suo meglio, con 2 reti nelle prime 3 partite stagionali. In più, adesso Allegri lo sta provando efficacemente come seconda punta accanto a Vlahovic, e questo aumenta l’interesse dell’Atletico Madrid nel giocatore, che potrebbe essere preso per 40 milioni. Sarà decisiva, pensano dalla Spagna, la complicata situazione economica della Juve.

