Tutto trasparente: Jolanda lascia senza parole

Jolanda De Rienzo è oramai uno dei volti più noti della televisione italiana, soprattutto per quanto riguarda i programmi sportivi

La giornalista sportiva Jolanda De Rienzo sta spopolando sempre di più sui social, con il pubblico che dimostra di apprezzare le sue competenze nel mondo del calcio.

La carriera nel mondo del giornalismo sportivo è iniziata diversi anni fa per Jolanda, quando per il programma “Goal di Notte” si occupava della sua squadra del cuore, il Napoli. Al termine di questa esperienza, Jolanda, insieme al collega Valter De Maggio, arriva alla conduzione del programma “Goal Show”. La popolarità, però, arriva grazie a Michele Criscitiello, che notandola la porta nell’emittente televisiva Sportitalia nella famosa trasmissione “Aspettando Calciomercato”.

Grazie a Sportitalia, Jolanda ha la possibilità di seguire il suo Napoli in svariate circostanze, come ad esempio il ritiro di Dimaro. Sentimentalmente, già dai tempi dell’avventura sulla panchina azzurra, fu legata allo storico braccio destro di Mazzarri Nicolò Frustalupi. Oggi è molto attiva sui social, dove ama condividere con i follower momenti sia di vita professionale che privata.

Grazie alla partecipazione in svariati programmi televisivi sportivi, Jolanda sta ottenendo sempre più successo nel mondo dei social network. Il suo profilo Instagram, infatti, ha già superato i 350.000 follower.

