Nuovo lavoro per Rafa Nadal, stentano tutti a crederci

Il campione spagnolo, forzatamente fermo ai box dagli Australian Open, riceve un curioso suggerimento da un VIP

Chi lo conosce bene, giura che si sta preparando al meglio per un ritorno in grande stile. Per un’utima annata da leone. Per un ultimo assalto al Roland Garros, trofeo già messo in bacheca la bellezza di 14 volte. Non mancano però i pessimisti, quelli che credono che Rafa Nadal stia seguendo le orme del suo amico ed ex rivale Roger Federer che, tormentato dai problemi al ginocchio, arrivò ad annunciare il ritiro dopo una lunghissima inattività. Senza che nessuno ricordasse con esattezza quale fosse stato il suo ultimo match.

Per quello che riguarda il mancino di Manacor, la memoria è ancora relativamente fresca. Nadal ha disputato il suo ultimo match ufficiale nel circuito agli Australian Open, soccombendo al secondo turno contro l’americano Mackenzie McDonald, che lo sconfisse in tre set. Da lì in avanti, il nulla. Il calvario vero. Tanti gli annunci di un imminente ritorno in campo, al quale sono puntualmente seguiti i forfait con tanto di dichiarazioni ufficiali.

Questo fino alla decisione, anch’essa veicolata direttamente dal tennista, di stare fermo fino a tutto il 2023. Per poi gettarsi in un’ultima lunga last dance che dovrebbe portarlo a rientrare in pista nel 2024. Tra speranze e timori, il campionissimo iberico ha intanto ricevuto l’ennesimo attestato di stima. Che però, per una volta, non concerne le sue riconosciute abilità nel gioco del tennis.

“Mi piacerebbe vederlo in un film”: Ben Stiller tira la volata al Nadal attore

“Mi piacerebbe vedere Rafa Nadal in un film spagnolo quando chiuderà la sua carriera. Credo che lui possa fare qualsiasi cosa. Anche Tiafoe ha una bella personalità“, ha dichiarato Ben Stiller, notissimo attore nonchè regista americano, presente sugli spalti di Flushing Meadows in occasione degli Us Open.

Intervistato da Supertennis, la star hollywoodyana ha parlato anche delle analogie tra la figura del tennista, che deve prendere le decisioni da solo in campo pur dovendo considerare chi ha davanti, e quella dell’attore, che deve ascoltare quel che fanno gli altri con cui condivide la scena. E reagire a quello che dicono, verificando cosa fanno. In questo Stiller avrebbe individuato una certa facilità di adattamento di Rafa alle esigenze del piccolo o grande schermo che sia.

Una cosa è certa. Pur non conoscendo ancora il pensiero di Nadal sull’argomento, ci lanciamo ad ipotizzare che se qualcuno gli dicesse ‘Sei disposto a recitare in un film che celebri il tuo quindicesimo trionfo a Parigi?‘, il cannibale spagnolo non potrebbe tirarsi indietro. Perchè vorrebbe dire che sarebbe entrato ancor di più nella leggenda di quest sport.